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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самаранефтегаз" продолжает активное сотрудничество с администрацией Похвистневского района

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках соглашения о партнерстве между ПАО "НК "Роснефть" и правительством Самарской области на средства нефтяников в районах области проводится ремонт и обеспечение материально-технической базы образовательных учреждений, сельских Домов культуры, строительство спортивных площадок и многие другие социальные проекты.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

По словам главы Похвистневского района Самарской области Юрия Рябова, АО "Самаранефтегаз" является надежным партнером района на протяжении многих лет: "Жители Похвистневского района признательны предприятию за сотрудничество и финансовую помощь в реализации социально значимых для нашей территории проектов".

Так, в 2010 году на средства нефтяников проведены ремонтные работы системы водоснабжения в селе Старый Аманак, капитальный ремонт образовательных учреждений в селах Малый Толкай и Старопохвистнево, приобретен спортивный инвентарь для детской спортивной школы. В 2011 году отремонтированы школа в селе Староганькино и детская школа искусств, обустроена система водоснабжения в селе Среднее Аверкино и проведен ремонт сельского Дома культуры, а также приобретено оборудование для школы искусств. В 2012-2013 годы АО "Самаранефтегаз" помогло капитально отремонтировать сельские клубы в селах Большая Ега и Красные Ключи, провести ремонт поликлиники в селе Подбельск, образовательных учреждений в селах Стюхино, Первомайск, Большой Толкай, организовать водоснабжение в селе Староганькино, отремонтировать сельский Дом культуры в селе Рысайкино и др.

Среди объектов 2014 года - техническое перевооружение котельных и ремонт кровли школы в селе Малое Ибряйкино, спортивных залов в школах сел Малый и Большой Толкай, сельского Дома культуры в селе Малый Толкай. В селе Староганькино приобретен автобус для муниципального автотранспортного предприятия и построена универсальная спортивная площадка. В 2015 году отремонтированы образовательные учреждения в селах Большой Толкай и Кротково, а в 2016-м построена универсальная спортивная площадка в селе Мочалеевка. В 2017 году на средства АО "Самаранефтегаз" муниципалитет приобрел мусоровоз для обновления транспортного парка МУПП ЖКХ Похвистневского района.

В 2018 году АО "Самаранефтегаз" оказало значительную финансовую помощь при строительстве детского сада в селе Алькино, который уже в сентябре этого года примет первых своих воспитанников. В новом двухэтажном здании разместятся пять групп на 90 дошкольников, включая две ясельные группы, а также медицинский кабинет, спортивный и актовый залы.

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