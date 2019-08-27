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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В селе Алькино открывается детский сад, построенный при поддержке АО "Самаранефтегаз"

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дошкольное учреждение в Похвистневском районе станет очередным проектом, реализованным нефтяниками совместно с муниципалитетами в рамках социально-экономического партнерства. Более 90 детей уже с сентября смогут посещать современный и комфортный детский сад, не выезжая за пределы своего села.

Двухэтажное здание детского сада в селе Алькино было возведено при поддержке АО "Самаранефтегаз", дочернего общества ПАО "НК "Роснефть", практически за год. По словам руководителя МКУ "Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Похвистневский" Марины Максаевой, строительство детского сада на 100 процентов закрывает потребность в дошкольных учреждениях в районе.

Собственное дошкольное учреждение здесь ждали двадцать лет, с момента закрытия старого детсада. Ребят приходилось возить на личном транспорте за несколько километров в соседнее село Рысайкино. А о том, чтобы молодые мамы, имеющие детей ясельного возраста, могли выйти на работу, вообще не могло быть и речи.

Новое просторное здание готово принять пять групп на 90 дошколят, в том числе две ясельные группы. Кроме того, в нем разместятся столовая, спортивные и актовый залы, медицинский кабинет. "Уверен, что малыши здесь вообще болеть не будут. Не только потому, что есть свой медработник, но и потому, что здесь даже полы теплые, с подогревом", — считает директор ГБОУ СОШ села Алькино Фидаиль Маннанов. По его словам, в детское учреждение попадут все желающие семьи.

С радостью приняв известие о строительстве детского сада, жители села приняли активное участие в благоустройстве прогулочной зоны: посадили березы, сирень, газоны, заасфальтировали дорожки. Теперь у каждой группы будет своя игровая площадка с беседками, песочницами, горками и качелями.

Помимо строительства детского сада за последние три года в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО "НК "Роснефть" и правительством Самарской области были проведены реконструкция Сосновского сельского Дома культуры, капитальный ремонт школы в селе Большой Толкай, обустройство универсальной спортивной площадки в селе Мочалеевка. АО "Самаранефтегаз" ежегодно реализует социально значимые проекты в регионах своей производственной деятельности исходя из приоритетных задач социально-экономического развития территорий.

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