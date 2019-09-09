Облизбирком подвел итоги довыборов в губдуму

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Избирательная комиссия Самарской области опубликовала итоговые результаты голосования на довыборах по двум округам в губернскую думу, прошедших в минувшее воскресенье, 8 сентяря.