Облизбирком подвел итоги довыборов в губдуму

Избирательная комиссия Самарской области опубликовала итоговые результаты голосования на довыборах по двум округам в губернскую думу, прошедших в минувшее воскресенье, 8 сентяря.
В Безымянском одномандатном избирательном округе №11 победу одержал Мастерков Андрей, набравший 56,48% голосов при явке всего 8,21 %. В Приволжском округе №19 еще более убедительный результат продемонстрировал Сергей Гринько - 75,44% (явка - 53,40 %). Оба представляют "Единую Россию".
Напомним, довыборы потребовались из-за смерти спикера областного парламента Виктора Сазонова, представлявшего Безымянку, и отказа от мандата депутата Валерия Трояна.