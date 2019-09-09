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Выборы Власть и политика

Облизбирком подвел итоги довыборов в губдуму

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Избирательная комиссия Самарской области опубликовала итоговые результаты голосования на довыборах по двум округам в губернскую думу, прошедших в минувшее воскресенье, 8 сентяря.

Фото: ru.wikipedia.org

В Безымянском одномандатном избирательном округе №11 победу одержал Мастерков Андрей, набравший 56,48% голосов при явке всего 8,21 %. В Приволжском округе №19 еще более убедительный результат продемонстрировал Сергей Гринько - 75,44% (явка - 53,40 %). Оба представляют "Единую Россию".

Напомним, довыборы потребовались из-за смерти спикера областного парламента Виктора Сазонова, представлявшего Безымянку, и отказа от мандата депутата Валерия Трояна.

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