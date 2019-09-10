16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СИБИНТЕК отметил 20-летний юбилей НПЗ, принадлежавший фигуранту дела о "грязной нефти", сменил оператора "Нефтеперевалка", фигурирующая в уголовном деле о грязной нефти, сменила собственника Поволжские нефтяники нацелены на стабильный объем добычи "Самарская нефтесервисная компания" займется восстановлением нефтяных скважин в Чечне

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании получили награды за труд

НОВОКУЙБЫШЕСК. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 6 сентября, в Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. На празднике чествовали сотрудников трех городских предприятий нефтяной компании "Роснефть": Новокуйбышевской нефтехимической компании, нефтеперерабатывающего завода и завода масел и присадок.

Фото: предоставлено АО "ННК"

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Вашим трудом сегодня создается очень прочная экономическая база для развития нашего региона, — подчеркнул он. — Ваш вклад трудно переоценить. За прошлый год Самарская область стала вторым регионом в России по объему нефтепереработки, и определяющую роль в этом успехе сыграл Новокуйбышевск. Это достижение вашего таланта, вашей ответственности, вашего напряженного труда".

Он также отметил, что ответственность, профессионализм, любовь к своему городу — это знак качества новокуйбышевцев. "Уверен, что совместными усилиями мы будем добиваться новых успехов", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона наградил лучших работников нефтегазовой отрасли, среди которых были и представители АО "ННК". Почетную грамоту губернатора Самарской области получил заместитель начальника цеха № 27 Валерий Назаров, а Благодарность от Дмитрия Азарова приняла ведущий инженер-проектировщик управления промышленного проектирования Валентина Ксенофонтова.

"Работа проектировщика очень интересная. Каждый день преподносит мне все новые и новые задачи, за что я и люблю свое дело, наше предприятие. Благодарю руководство "Новокуйбышевской нефтехимической компании" за то, что так высоко оценили мой труд", — отметила она.

Валерий Назаров рассказал, какими качествами должен обладать работник нефтехимической отрасли. "Смелость, решительность, ответственность не только за себя, но и за других, трудолюбие, уверенность в себе. Настроение должно быть всегда боевое. В нашем деле очень много зависит от командной работы, умения вести коллег за собой", — поделился он.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" уже 62 года работает на благо города и области. На предприятии выпускается более 30 наименований товаров высокого качества, среди которых есть уникальные для страны продукты нефтехимии. Сегодня на предприятии трудится более 4 тысяч человек, что делает его одним из крупнейших работодателей в регионе. В честь профессионального праздника награды разного достоинства получили более 160 нефтехимиков.

Генеральный директор компании Леонид Коваленко, поздравляя работников, отметил сотрудничество, добрососедство и взаимовыручку коллективов и руководителей предприятий города. Особые слова благодарности он выразил ветеранам предприятия, а также всем работникам, которые в праздничный день трудились на своих рабочих местах.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6