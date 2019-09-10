Сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании получили награды за труд

В пятницу, 6 сентября, в Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. На празднике чествовали сотрудников трех городских предприятий нефтяной компании "Роснефть": Новокуйбышевской нефтехимической компании, нефтеперерабатывающего завода и завода масел и присадок.

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Вашим трудом сегодня создается очень прочная экономическая база для развития нашего региона, — подчеркнул он. — Ваш вклад трудно переоценить. За прошлый год Самарская область стала вторым регионом в России по объему нефтепереработки, и определяющую роль в этом успехе сыграл Новокуйбышевск. Это достижение вашего таланта, вашей ответственности, вашего напряженного труда".

Он также отметил, что ответственность, профессионализм, любовь к своему городу — это знак качества новокуйбышевцев. "Уверен, что совместными усилиями мы будем добиваться новых успехов", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона наградил лучших работников нефтегазовой отрасли, среди которых были и представители АО "ННК". Почетную грамоту губернатора Самарской области получил заместитель начальника цеха № 27 Валерий Назаров, а Благодарность от Дмитрия Азарова приняла ведущий инженер-проектировщик управления промышленного проектирования Валентина Ксенофонтова.

"Работа проектировщика очень интересная. Каждый день преподносит мне все новые и новые задачи, за что я и люблю свое дело, наше предприятие. Благодарю руководство "Новокуйбышевской нефтехимической компании" за то, что так высоко оценили мой труд", — отметила она.

Валерий Назаров рассказал, какими качествами должен обладать работник нефтехимической отрасли. "Смелость, решительность, ответственность не только за себя, но и за других, трудолюбие, уверенность в себе. Настроение должно быть всегда боевое. В нашем деле очень много зависит от командной работы, умения вести коллег за собой", — поделился он.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" уже 62 года работает на благо города и области. На предприятии выпускается более 30 наименований товаров высокого качества, среди которых есть уникальные для страны продукты нефтехимии. Сегодня на предприятии трудится более 4 тысяч человек, что делает его одним из крупнейших работодателей в регионе. В честь профессионального праздника награды разного достоинства получили более 160 нефтехимиков.

Генеральный директор компании Леонид Коваленко, поздравляя работников, отметил сотрудничество, добрососедство и взаимовыручку коллективов и руководителей предприятий города. Особые слова благодарности он выразил ветеранам предприятия, а также всем работникам, которые в праздничный день трудились на своих рабочих местах.