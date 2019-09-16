Движение WorldSkills в России становится все более популярным

Корпоративный чемпионат ПАО "НК "Роснефть" по стандартам WorldSkills, прошедший недавно в Новокуйбышевске, собрал большое количество участников. Площадкой для конкурса стал учебный центр НК НПЗ.

В этом году честь дочерних предприятий крупнейшей нефтяной компании в компетенции "Охрана труда" защищали 11 участников и оценивали 15 экспертов. В компетенции "Лабораторный химический анализ" заявилось 40 участников и 46 экспертов. С каждым годом чемпионат вызывает все больший интерес. И это не удивительно, ведь он помогает повысить квалификацию, пообщаться с коллегами с других предприятий.

Перед началом чемпионата участников поддержал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков, он отметил: "Для Самарского региона компания "Роснефть" является одной из ведущих, чьими достижениями мы гордимся. Наш регион занимает второе место по России в области переработки нефти. У региона есть достижения в WorldSkills. Мы начинали чемпионаты с шести компетенций, теперь их уже 56. Сегодняшний чемпионат — очередной вклад в развитие движения молодых профессионалов".

Конкурсные задания были разработаны группой экспертов НК "Роснефть" под руководством департамента производственной автоматизации, метрологии и контроля качества, департамента промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке, при участии специалистов дочерних обществ компании и экспертов Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Соревнования проведены на высоком уровне, созданы условия, максимально приближенные к производственным. Задания состояли из теоретической и практической частей. Жюри оценивали, как конкурсант подготавливает оборудование, снимает показания приборов, проводит выборку данных, выполняет различные вычислительные и графические работы…

Экспертом в компетенции "Лабораторный химический анализ" от КНПЗ была Наталья Денисова, начальник испытательной лаборатории № 1 испытательного центра. Роль экспертов в организации соревнований очень высока: им признается человек, знающий свою профессию, стандарты и регламенты WS, процедуру проведения соревнований…

От Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в качестве участницы на чемпионате в этом году выступила Анна Екатеринская, лаборант химического анализа, инженер испытательной лаборатории № 2 испытательного центра. В процессе подготовки она дополнительно изучала ряд ГОСТов и технических требований, занималась с наставником. Подготовка и участие в конкурсе — отличная возможность для самосовершенствования и карьерного роста.

Активность сотрудников, их стремление к повышению профессионализма не остаются без внимания руководства предприятия.