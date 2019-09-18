АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) по Самарской области МЧС России провело пожарно-тактическое учение (ПТУ) по тушению условного пожара в резервуарном парке станции смешения нефти (ССН).

Цель — отработка взаимодействия Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона с администрацией станции смешения нефти, аварийными службами, повышение готовности привлекаемых сил и средств пожарной охраны и АО "Транснефть - Приволга" к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций объекта хранения и транспортировки нефти.

Кроме того, проверялась готовность членов добровольно-пожарной дружины и оперативного персонала ССН к ликвидации пожара, отрабатывалось взаимодействие с подразделениями ФПС, порядок оповещения и эвакуации людей, схемы пожаротушения.

Пожарно-тактическое учение прошло в рамках инспекторской проверки Главного управления МЧС России по Самарской области. В качестве наблюдателей на учениях присутствовали председатель комиссии инспекторской проверки МЧС России Луиза Еникеева, вице-президент ПАО "Транснефть" Сергей Андронов, начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, начальник Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Ирина Панфилова, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев.

В ПТУ были задействованы 80 человек из состава Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона, члены добровольной пожарной дружины АО "Транснефть - Приволга", обслуживающий и оперативный персонал ССН.

По сценарию учений в результате попадания молнии в резервуар объемом 20 тыс. куб. м произошел "взрыв с возгоранием нефти". Автоматическая система пожаротушения и система водяного охлаждения резервуара в результате сбоя программного обеспечения условно вышли из строя.

После поступления сигнала о "возгорании" объект был обесточен, технологический процесс остановлен. Объявлена общая эвакуация работников, не задействованных в ликвидации условного пожара. На место происшествия выдвинулись пожарные расчеты. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы сосредоточились на тушении "горящего" резервуара, подготовке и проведении пенной атаки. Тушение условного пожара осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники и подачей пены сверху пеноподъемниками. После проведения основных работ по тушению условное возгорание было ликвидировано. Персонал пожарных служб показал слаженность действий и обеспечил тушение условного пожара в нормативные сроки.

Наблюдатели положительно оценили взаимодействие структур и отметили высокий уровень координации персонала в условиях чрезвычайной ситуации.