Экс-глава регионального минстроя Алексей Гришин стал проректором МГУ

Бывший вице-губернатор — министр строительства Самарской области Алексей Гришин назначен на пост проректора МГУ по общим вопросам, сообщает инициативная группа МГУ.

"В новом статусе Гришин принял участие в заседаниях ректората МГУ 1 августа, 4 и 11 сентября, а также в заседании Ученого совета МГУ 30 августа. При этом официальная информация о назначении Гришина на сайте МГУ появилась только в конце сентября", — уточняется в сообщении.

Алексей Гришин окончил РЭУ им. Плеханова, с 2001 по 2006 гг. работал на ОАО "Ламзурь" заместителем гендиректора. В нулевых Гришин работал в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, после перешел в "Оборонстрой" и "Олимпстрой".

В 2012 г. Гришин стал министром строительства Самарской области, в 2014 г. — вице-губернатором. В декабре 2016 г. он ушел в отставку и переехал в Москву, став директором Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. В сентябре 2018 г. Гришин перешел на должность советника министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.