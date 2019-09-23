Отопление в жилых домах Самары включат 26 сентября

Включить отопление в жилом фонде Самары планируют в четверг, 26 сентября. Уровень подготовки жилищно-коммунального комплекса города к предстоящему осенне-зимнему периоду обсудили на совещании во главе с мэром областной столицы Еленой Лапушкиной в понедельник, 23 сентября.

Как доложил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, в настоящее время все объекты социальной сферы и жилищного фонда готовы к старту отопительного сезона. Социальные объекты начали подключать уже 21 сентября. В настоящее время ведется работа по регулировке и отладке режимов работы отопительных систем в жилом фонде.

Подготовку к отопительному сезону и контроль за ходом пуска тепла будет осуществлять специально созданный штаб, в состав которого вошли представители городских департаментов, администраций внутригородских районов, Государственной жилищной инспекции, Ростехнадзора, Городской административно-технической инспекции по благоустройству и теплоснабжающих организаций.

Сегодня в Самаре к зиме готов 10261 многоквартирный дом, что составляет 100% от общего количества. К работе в полном объеме подготовлены 102 самарских котельных, 700 объектов социальной сферы, из них 469 объектов образования и 141 объект культуры.

По поручению Елены Лапушкиной информация о пуске тепла и о вводе в действие объектов инженерной инфраструктуры ежедневно будет поступать в администрацию Самары круглосуточно в режиме онлайн. На особом контроле главы города состоят школы и детские сады.

В этом году в Самаре впервые, помимо проверки гидравлических систем, дополнительно проверяется состояние кровель, вентканалов и дымоходов, исправность газового оборудования. В числе требований - и регулирование задолженностей. Паспорт готовности жилого дома выдается только при условии, что замечаний нет по всем позициям.

"Пуск тепла - это всегда напряженный период, который требует круглосуточной работы. Прошу все ответственные структуры максимально оперативно отрабатывать каждый адрес в тесном контакте с районными администрациями и с самими жителями", - отметила Елена Лапушкина.