"Ростелеком" внедрит систему быстрого доступа Fast Track для прохода в аэропорты

Компании "Ростелеком", "Норвикс-технолоджи" и "ИДМ Лаб" договорились о расширении отраслей применения Единой биометрической системы. Соответствующее трехстороннее соглашение в ходе Форума финансовых технологий Finopolis-2019 подписали президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, генеральный директор "Норвикс-технолоджи" Дмитрий Якушин и генеральный директор "ИДМ Лаб" Александр Богаткин.

Основным направлением сотрудничества компаний является поддержка проектов и инициатив по развитию отечественных технологий в области Единой биометрической системы, таких как: организация пропускного режима, автоматизированный учет рабочего времени, доступ на объекты с использованием биометрии.

Для участников Finopolis-2019 "Ростелеком" совместно с компанией "Норвикс-технолоджи" организовал возможность быстрого прохода (система Fast Track) на мероприятия и автоматизировал выдачу именных электронных пропусков (бейджей). Пользователи, зарегистрированные в Единой биометрической системе, могли аккредитоваться и пройти на форум, не предъявляя бейджа, - так же, как в перспективе это будет организовано в аэропортах. Для этого им было достаточно посмотреть в камеру или приложить ладонь - система сама определяла наличие человека в списках посетителей. В первый день форума проходом на мероприятия по биометрии воспользовалось более 120 человек.

"За год существования Единой биометрической системы мы полностью отладили процедуру регистрации, вместе с банками запустили сервисы удаленной идентификации, теперь приступаем к масштабированию системы в других отраслях. Мы рассчитываем, что Единая биометрическая система постепенно станет проводником в удобные и безопасные цифровые городские сервисы. Быстрый проход в аэропортах без документов и билетов - лишь один из возможных сценариев, основу которого мы заложили с компанией "Норвикс-технолоджи" на Finopolis", - сказал директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

"Норвикс-Технолоджи" как интеграционно-инжиниринговая компания, используя решения различных подразделений группы компаний ProSoft, готова во взаимодействии с "Ростелекомом" предложить на рынок высокотехнологичное универсальное решение - систему биометрической идентификации, интегрированную с Единой биометрической системой ("СБИ-НТ"). Возможные сферы применения систем биометрической идентификации - объекты ключевой инфраструктуры, такие как транспорт, связь, медицина, энергетика и другие", - отметил генеральный директор "Норвикс-Технолоджи" Дмитрий Якушин.