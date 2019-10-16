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Экология Общество

"Самаранефтегаз" продолжает восстанавливать популяцию стерляди

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1700 молодых стерлядей и 71000 мальков толстолобика и сазана отправятся жить в Волгу по итогам октябрьских экологических акций АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть". В деле восполнения речных биоресурсов, как обычно, помог нефтяникам рыбный питомник при Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в Винновке.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Согласно современному законодательству, любое промышленное предприятие имеет обязательства, касающиеся поддержания природного баланса.

Особым уважением у природоохранных органов пользуются компании, строго соблюдающие законодательство и не останавливающиеся на выполнении минимальных требований.

"Выпуск выращенных в рыбопитомниках мальков в естественную среду проходит в рамках проекта по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в целях сохранения биологического разнообразия и увеличения численности биоресурсов, - рассказывает начальник управления поддержания пластового давления АО "Самаранефтегаз" Николай Гончаров. - Это одна из наших традиционных экологических акций. Процесс проходит под строгим контролем Росрыболовства".

Несколько лет подряд мальков для "Самаранефтегаза" выращивает рыбопитомник в Винновке. Примечателен он тем, что действует при монастыре, заняты в нем монахи, и репутацию имеет отличную - многие компании в своих природоохранных миссиях предпочитают сотрудничать именно с ним. По оценкам специалистов, за пять лет работы питомник выпустил в Волгу около полутора миллиона мальков стерляди. Сохраняя такие темпы, ценный промысловый вид рыбы скоро можно будет исключить из Красной книги. "Своими силами Волга уже давно не может восстановить запасы стерляди, - комментирует государственный инспектор отдела контроля, надзора и рыбоохраны Средневолжского ТУ Росрыболовства Владимир Кадушников. - "Благодаря таким ответственным предприятиям, как "Самаранефтегаз", которые активно участвуют в восполнении экоресурсов, результат уже заметен - стерлядь даже стала попадаться на удочки рыбакам-любителям".

Процедура выпуска мальков не так проста, как может представляться. Сначала уполномоченные эксперты оценивают условия содержания молодняка - замеряют состав воды, производят контрольное взвешивание. Потом вручную, с помощью обычных сачков, рыба аккуратно переправляется в резервуар, закрепленный на грузовике. Мальки совершают короткое автомобильное путешествие до пристани. И уже там по желобу, чтобы не получить травм, соскальзывают в Волгу. "Если бы мы отправляли совсем мелкую стерлядь, то выживало бы процента два-три, - говорит Кадушников, глядя на исчезающих в реке мальков. - Но такой рыбы, какую мы провожаем сегодня, покрупнее, останется процентов пять-шесть. В природе же остаются в живых десятые или даже сотые доли процента".

Стоит отметить, что ранее в этом году сотрудники АО "Самаранефтегаз" выпустили еще восемь тысяч мальков стерляди. А толстолобик и сазан вскоре откроют новую главу в увеличении численности речных биоресурсов. Более чем 70 тысяч особей пополнят волжскую фауну в ближайшее время.

В перспективе "Самаранефтегаз" планирует и дальше содействовать восполнению биологического разнообразия реки.

Деятельность нефтяников находит одобрение и контролирующих органов, и общественности. Например, на XIV Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России-2018" Самаранефтегаз победил в номинации "Лучшее экологически ответственное предприятие нефтегазодобывающей промышленности". Также в этом году нефтяники получили диплом 2 степени на региональном конкурсе "ЭкоЛидер".

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