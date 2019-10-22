Новокуйбышевский НПЗ приступил к опытной эксплуатации установки по производству авиатоплива

Новокуйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть", приступил к опытной эксплуатации новой установки по производству реактивного топлива марки РТ.

Новая установка является одним из ключевых объектов комплекса гидрокрекинга, строительство которого осуществляется в рамках программы НК "Роснефть" по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Новые мощности завода позволят получать товарное топливо марки РТ в объёме более 1 млн тонн в год.

Установка оснащена автоматизированной системой управления технологическим процессом и отвечает самым строгим требованиям обеспечения экологической и промышленной безопасности. Топливо для реактивных двигателей марки РТ будет производиться по технологии компаундирования керосиновой фракции с противоизносными компонентами, улучшающими эксплуатационные свойства топлива.

Авиационное Топливо РТ, производимое Новокуйбышевским НПЗ, соответствует высшей категории качества, соответствует требованиям, предъявляемым к реактивным топливам. Оно подходит не только для гражданских воздушных судов, но может использоваться и на сверхзвуковых самолетах.

Новокуйбышевский НПЗ вошел в состав девяти нефтеперерабатывающих заводов компании "Роснефть", обеспечивающих треть авиатоплива, которым заправляют самолёты внутренних и международных рейсов на территории России.

Являясь одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта в России, АО "Новокуйбышевский НПЗ" НК "Роснефть" гарантирует его качество, что подтверждается высокой оценкой на международном уровне. Говоря о топливе для реактивных двигателей, критерий качества играет не просто первостепенную роль, а скорее является незыблемым принципом работы. Контроль качества РТ на НК НПЗ осуществляется на всех этапах производства.

— О высоком качестве товарной продукции НК НПЗ — топлива для реактивных двигателей марки РТ — говорит признание на международном уровне. Топливо марки РТ производства НК НПЗ стало победителем отборочного этапа Международного конкурса "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" и награждён Золотой медалью. Кроме того, топливо для реактивных двигателей названо победителем конкурса "100 лучших товаров", — отмечает главный инженер АО "Новокуйбышевский НПЗ" Максим Романов. — Для нас это подтверждение эффективности программы модернизации и мероприятий по совершенствованию процессов производства продукции, реализуемых на заводе. Потребителям же это дает уверенность в правильности выбора наших товаров под брендом "Роснефть".

Помимо реализации масштабной программы модернизации на Новокуйбышевском НПЗ действуют проекты, направленные на экологическую безопасность, поддержание действующих мощностей, целевые программы повышения операционной эффективности, экономии энергоресурсов, внедрение системы "цифрового завода" и т. д.