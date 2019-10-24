Из-за пожара в многоквартирном доме в Тольятти эвакуировано 15 человек

В среду, 23 октября, в 23:22 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 45 по ул. Максима Горького в Центральном районе Тольятти, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 12 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 28 человек. Использовалось девять единиц техники. При тушении из здания было эвакуировано 15 человек.

Пожар удалось локализовать в 23:26, а полностью ликвидировать в 23:40.

По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.