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Страхование Финансы

ОСАГО Будущего

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Андрей Спиров, начальник управления методологии страхования РСА.

Фото: pixabay.com

Попробуем представить типичный многоквартирный дом. На одной лестничной площадке расположено 3 квартиры, в которых проживают совершенно разные люди. Допустим, в первой квартире поселилась семья из 5 человек — активных пользователей бытовой техники, вроде стиральной и посудомоечной машины, телевизора и прочих электрических приборов. Во второй живет всего один человек, который весь день работает и возвращается домой поздно вечером только спать, даже не включает лишний раз свет, а в третьей — геймер, сутками "зависающий" за компьютером. А теперь давайте представим, что в конце месяца им придет квитанция за электричество, в которой будет указана одинаковая сумма к оплате. Причина — владельцы квартир живут в одном доме и районе, они примерно одного возраста, а значит, в среднем, наверняка расходуют коммунальные ресурсы одинаково. Скажете абсурд? Конечно, ведь эти люди пользовались электроэнергией по-разному. Однако, именно такая ситуация наблюдается на рынке ОСАГО сегодня.

Такой наглядный пример в очередной раз подтверждает, что на сегодняшний день возникла острая необходимость в кардинальных изменениях в ОСАГО. Принципы расчета стоимости полиса во многом устарели. При формировании тарифа учитываются факторы, никак не влияющие на аварийность водителя, а значит совершенно несправедливые — такие как коэффициент мощности автомобиля, например.

Ситуация, когда безаварийные автомобилисты с продолжительным стажем аккуратного вождения вынуждены переплачивать за счет большей мощности авто, например, приводит к проблемам на рынке автогражданки — россиян не устраивает стоимость полиса, лояльность по отношению к страховым компаниям падает. В связи с этим в случае ДТП многие решают обращаться за выплатами к недобросовестным автоюристам, обещающим получить большие компенсации мошенническим путем, тем самым "компенсировать" затраты на страхование. Как следствие — страховые компании несут убытки, что в свою очередь приводит к удорожанию полиса для всех водителей. Необходимость преобразований становится очевидной.

Заметим, что первый этап изменений в ОСАГО стартовал уже в этом году. Так, был расширен тарифный коридор на 20% в обе стороны — т. е. теперь страховые компании вправе устанавливать базовый тариф ОСАГО в более широком диапазоне. Также кардинально изменилась система расчета коэффициента возраст-стаж (КВС) — она стала более гибкой. Изменения коснулись принципов расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ). Согласно новой системе, КБМ сохраняется за водителем в течение года, и не сгорает при перерывах в страховании, как это было раньше.

Все эти новшества привели к тому, что с начала года средняя стоимость полиса по стране снизилась на 5,5%. Однако цель реформы ОСАГО — пересмотреть способ формирования тарифа, а не просто снизить его стоимость для определенных категорий россиян.

Несмотря на вступившие в силу изменения, говорить об индивидуализации ОСАГО пока рано. Стоимость полиса должна зависеть от стиля вождения и аварийности конкретного автомобилиста, необходимо оценивать риски каждого водителя индивидуально, а не пытаться рассчитать единый тариф для всех категорий автолюбителей. Так, цена должна стать максимальной для тех водителей, которые нарушают ПДД и не соблюдают скоростной режим. Это не только повысит ответственность автовладельцев, но и позволит уменьшить аварийность и, безусловно, сделает более справедливой цену страховки.

Справедливое ОСАГО — это исключительно свободное тарифообразование, позволяющее устанавливать индивидуальную стоимость полиса для каждого, которое невозможно в условиях ограниченного тарифного коридора или применения несправедливых повышающих коэффициентов, делящих совершенно разных автомобилистов на усредненные категории.

Законопроект о дальнейших изменениях в ОСАГО, который будет после доработок рассматриваться Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, коснется как раз установки плавающей ставки тарифного коридора в рамках конкретного региона, введения новых тарифных факторов, таких как характеристики вождения и наличие грубых нарушений ПДД, отмены коэффициента мощности авто.

К чему же в конечном счете приведут такие изменения? Разумеется, к уменьшению стоимости полиса для добросовестных водителей, а также снижению аварийности на дорогах. Кроме того, будет увеличиваться конкуренция между игроками рынка, увеличится "борьба" за клиента между страховщиками. Безусловно, будет расти проникновение ОСАГО, а также лояльность россиян к страховщикам. Ведь уже на первом этапе изменений, согласно исследованию Финансового Университета при Правительстве, отмечается позитивное отношение к реформе среди большинства наших соотечественников.

Для наглядного примера можно рассмотреть опыт проведения аналогичной реформы на рынке автострахования в европейских странах. Так, индивидуализация тарифов в Швейцарии позволила снизить цену полиса для клиентов на 10% и вместе с этим увеличить страховые выплаты. Большинство жителей поддержало изменения в ценообразовании и активно сотрудничало со страховыми компаниями. Похожая динамика наблюдается в Германии и Польше, где стоимость страховки снизилась на 15%. Рекордсменом в проведении реформы является Хорватия, там водители стали платить на 40% меньше.

Так каким же будет ОСАГО после проведения реформы? Каждый автомобилист платит только за себя. Покупать полис становится выгодно — ведь его стоимость снижается, а уровень сервиса страховых компаний и выплаты растут. Россиянам больше нет смысла обращаться к мошенникам и автоюристам, ведь они поменяют отношение к рынку автогражданки. А страховщики перестанут нести колоссальные убытки, и смогут и дальше снижать стоимость ОСАГО для большинства автомобилистов. Справедливое и индивидуальное — именно таким может стать ОСАГО будущего.

Правда есть один нюанс: это все возможно, только если реформа состоится. А пока развитие рынка сдерживают неактуальные принципы формирования тарифа, регулирование ценового диапазона в автогражданке, невыгодные как страховым компаниям, так и самим россиянам.

Гид потребителя

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