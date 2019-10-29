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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Участие в конференциях дает нефтяникам Куйбышевского НПЗ бесценный опыт

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Москве завершила работу ХIV Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов. В этом году 359 участников из дочерних обществ НК "Роснефть" представляли свои проекты в 18 номинациях.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

От Куйбышевского НПЗ в финал вышли пятеро молодых специалистов. В их числе и старший оператор узла слива метанола Прохор Типикин (на фото слева). В тандеме с лаборантом Яной Вахрушевой (на фото в центре) они представили проект "Расширение сырьевой базы дизельного топлива за счет содержания бензиносодержащих фракций" (секция "Экономика").

"Наша работа многогранна, она затрагивает многие производственные направления, поэтому могла быть представлена в нескольких секциях. Например, в секции "Технология", — уточнил Прохор. — Но нам было интересно представить проект именно с точки зрения потенциального экономического эффекта. Я разрабатывал технологическую схему, Яна провела множество анализов. Экономическую составляющую мы просчитывали вместе". Прохор Типикин — боец опытный. Два года назад он уже принимал участие в научно-технической конференции и занял третье место в секции "Оборудование процессов нефтепереработки". Его проект "Сокращение потерь нефтепродуктов" был направлен на повышение экологичности производства и напрямую касался вопросов экономики. В этом году молодым специалистам Куйбышевского НПЗ пришлось непросто: они конкурировали с сотрудниками плановых отделов, бухгалтерами, сметчиками. Но тем интереснее была борьба, тем значимее — оценка жюри.

"Заняв второе место на кустовой конференции, мы, конечно, воодушевились. И наша работа понравилась и коллегам, и судьям! Другие проекты в нашей номинации были направлены в основном на создание программного обеспечения. А наш — совсем другой, он напрямую связан с производством. У него есть перспективы быть реализованным. Изначально мы ставили перед собой задачу создать тиражируемый "продукт", который можно будет применять не только на нашем предприятии, но и на других нефтеперерабатывающих заводах компании "Роснефть". Нас интересовал именно момент практического воплощения идеи. Поэтому уже в ближайшее время мы с Яной будем готовить предложение для руководства и надеемся, что все у нас получится".

Прохор Типикин, дважды участвовавший в научно-технических конференциях, уже сотрудник опытный: его знания помогут хорошо подготовиться молодым специалистам КНПЗ к конкурсу на следующий год.

"НТК — это серьезная ступень как в профессиональном, так и в личностном росте. Я старался грамотно сформулировать свою позицию, уверенно ответить на непростые вопросы экспертов — этот бесценный опыт я готов передать своим более молодым коллегам", — поделился планами Прохор Викторович.

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