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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар на НПС "Большая Черниговка" в Самарской области

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило строительство и ввело в эксплуатацию резервуар для хранения нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Большая Черниговка" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Строительство резервуара вертикального стального объемом 5 тыс. куб. м. (РВС-5000) началось в 2018 году. Был произведен полный демонтаж металлоконструкций и фундамента резервуара, обустроен новый фундамент, выполнен монтаж резервуара и устройство площадки с электроприводными задвижками. На объекте проведены индивидуальные испытания инженерных сетей пожаротушения и пусконаладочные работы сетей электроснабжения и автоматики.

Работы проводились в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2019 гг. Цель — обеспечение стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

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