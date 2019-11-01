На станции смешения нефти (ССН) площадки "Самара" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" введен в эксплуатацию резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 20 000 куб. м. Емкость предназначена для технологических операций по хранению и транспортировке нефти.

В соответствии с требованиями проектной документации был произведен полный демонтаж металлоконструкций и фундамента резервуара, обустроен новый фундамент, выполнен монтаж резервуара и устройство площадки с электроприводными задвижками, смонтированы средства электрохимзащиты и молниезащиты. Также были проведены работы по укреплению защитных обвалований и каре резервуаров. На объекте прошли индивидуальные испытания инженерных сетей пожаротушения и пусконаладочные работы сетей электроснабжения и автоматики.

Работы по строительству РВС — 20000 № 31 на ССН начались в июне 2018 года в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга" на 2018–2019 гг. Цель — обеспечение стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.