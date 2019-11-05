Прокуратура Богатовского района обратилась в суд из-за невыполненного капремонта в шести домах

Прокуратура Богатовского района обратилась в суд с исками к Фонду капитального ремонта в защиту жилищных прав жильцов шести многоквартирных домов.

В результате проведенной проверки установлено, что в рамках реализации региональной программы капитального ремонта предусмотрено проведение в период с 2017 г. по 2019 г. работ по капитальному ремонту шести многоквартирных домов, расположенных на территории Богатовского района.

Однако в истекшем периоде 2019 г. работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не начаты, поскольку фактически отсутствует подрядная организация.

Таким образом, НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" не исполняет возложенные на него обязанности в части организации проведения работ по капитальному ремонту.

Прокуратурой района временно исполняющему обязанности генерального директора НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" внесено представление.

Согласно ответу на акт прокурорского реагирования, работы по капитальному ремонту общего имущества не начаты, подрядная организация не определена.

На основании вышеизложенного прокуратурой района в Ленинский районный суд г. Самары направлены иски об обязании НО "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" обеспечить проведение работ по капитальному ремонту.

Иски находится на рассмотрении.