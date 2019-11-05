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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Оставленная у фитнес-клуба коробка подняла по тревоге экстренные службы

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 ноября, в третьем часу дня, на пятом этаже ТЦ "Империя", но Московском шоссе, 163а в Самаре обнаружили подозрительную коробку. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал очевидец событий.

Бесхозную коробку с надписью в стиле: "Возьмите, кому нужно" нашли у лифта фитнес-клуба "Империал". Она показалась людям подозрительной. Из-за этого и были вызваны экстренные службы.

Работники клуба огородили территорию вокруг коробки лентой и начали выводить людей.

По словам очевидца, вскоре по тревожному вызову приехали полицейские и сотрудники других служб. При просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что коробку у лифта оставила женщина. Специалисты обнаружили внутри старую магнитолу, не представлявшую опасности.

Информацию о выезде полицейских на вызов к фитнес-клубу по поводу подозрительного предмета корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские также подтвердили, что найденный предмет не был опасен.

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