Молодежь Самары встретится с экспертами федерального уровня

В думе Самары стартовал федеральный образовательный проект "Другой университет". Его участниками стали 50 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Благодаря проекту они смогут пообщаться с профессиональными управленцами и лидерами общественных объединений, приобрести новые знания и навыки, а также разработать собственные социальные проекты.

"Другой университет" стартовал зимой этого года по инициативе "Молодой гвардии" партии "Единая Россия". Участниками проекта уже стали сотни ребят в Санкт-Петербурге, Томске, Тамбове и других городах страны. Благодаря организационной поддержке думы Самары "Другой университет" пришел и в столицу нашей губернии. Каждую неделю студенты и работающая молодежь города будут посещать лекции, участвовать в работе дискуссионных площадок, выполнять задания экспертов как местного, так и федерального уровня.

Помощь в саморазвитии ребятам окажут самарские депутаты. Они не просто станут спикерами проекта, но и возьмут на себя роль наставников.