16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Участие в конференциях дает нефтяникам Куйбышевского НПЗ бесценный опыт "Нефтеперевалка" из дела о "грязной нефти" сменила руководителя 19 молодых специалистов Куйбышевского НПЗ стали настоящими нефтяниками В Куйбышевском районе Самары нефтепереработчики высадили саженцы голубых елей В Самаре пройдет молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию три резервуара противопожарного запаса воды на объектах в Самарской области

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар противопожарного запаса воды на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" и два резервуара на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — повышение пожарной безопасности объектов трубопроводного транспорта.

На ЛПДС "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) построен резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 1000 куб. м., а на НПС "Покровская" Самарского РНУ — два резервуара объемом по 2000 куб. м. каждый.

Резервуары возведены взамен устаревших и предназначены для хранения нормативного противопожарного запаса воды, обеспечения работоспособности системы автоматического пожаротушения и наружного противопожарного водоснабжения ЛПДС и НПС.

Строительство резервуаров началось в марте 2018 года. После успешного прохождения комплексных испытаний новые резервуары введены в эксплуатацию.

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1