АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию резервуар противопожарного запаса воды на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево" и два резервуара на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Покровская" в Самарской области.

Цель — повышение пожарной безопасности объектов трубопроводного транспорта.

На ЛПДС "Похвистнево" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) построен резервуар вертикальный стальной (РВС) объемом 1000 куб. м., а на НПС "Покровская" Самарского РНУ — два резервуара объемом по 2000 куб. м. каждый.

Резервуары возведены взамен устаревших и предназначены для хранения нормативного противопожарного запаса воды, обеспечения работоспособности системы автоматического пожаротушения и наружного противопожарного водоснабжения ЛПДС и НПС.

Строительство резервуаров началось в марте 2018 года. После успешного прохождения комплексных испытаний новые резервуары введены в эксплуатацию.

Комплекс работ выполнен в рамках реализации программы технического перевооружения и реконструкции объектов АО "Транснефть - Приволга".