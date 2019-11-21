"Ростелеком" представил сервисную модель на конференции "Код информационной безопасности" в Самаре

"Ростелеком" принял участие в конференции "Код информационной безопасности" в Самаре. Специалисты компании представили решения для защиты информационных активов предприятий.

"Ростелеком" предложил потребителям цифровых услуг уйти от традиционной схемы обеспечения информационной безопасности собственными силами. Для полноценной защиты данных корпоративные клиенты могут воспользоваться сервисной моделью защиты информации.

Алексей Богданов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности ПАО "Ростелеком":

"Кибератаки наносят предприятиям серьезный ущерб. Чтобы противодействовать им собственными силами, требуются значительные финансовые вложения. "Ростелеком" готов взять на себя ответственность за целостность, доступность и сохранность данных. Мы предлагаем клиентам свести затраты к минимуму и приобрести готовые решения с оперативным реагированием на инциденты, круглосуточной защитой и мониторингом без перерывов и выходных".

Для полноценной защиты информационных активов предприятиям необходимы решения, которые обеспечат комплексную безопасность. В этом помогут сервисы "Ростелекома". Базовую защиту сетевого периметра, корпоративной электронной почты и веб-приложений от сетевых атак обеспечат управляемые сервисы кибербезопасности Solar MSS.

Среди сервисов информационной безопасности, предоставляемых "Ростелекомом", — шифрование каналов связи ГОСТ VPN, при котором криптозащита осуществляется в соответствии с требованиями ФСБ России.

Предотвратить утечку сведений из корпоративной сети поможет DLP-система Solar Dozor. Она анализирует информацию, выходящую за пределы компании, обнаруживает аномалии в поведении сотрудников, блокирует передачу конфиденциальных данных и отправляет уведомления об инцидентах в службу информационной безопасности клиента.

Сервис контроля уязвимостей на базе платформы Qualys с расположением облака на территории Российской Федерации удовлетворяет большинству потребностей заказчиков по исследованию защищенности их сетевой инфраструктуры.

"Ростелеком" — крупнейший поставщик коммерческих сервисов кибербезопасности в России. Компания обеспечивает защиту информации на основе отечественных разработок, в том числе и собственных. Подробная информация о сервисах киберзащиты, целевого мониторинга и управления безопасностью на сайте: rt-solar.ru.