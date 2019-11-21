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При ремонте газопровода под контролем лаборатории находится каждый стык

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На днях завершатся ремонтные работы на магистральном газопроводе Уренгой — Петровск. В Исаклинском районе Самарской области на участке протяженностью 27 километров сотрудники ООО "Газпром трансгаз Самара" устранили 30 дефектов, выявленных по результатам внутритрубной диагностики. В холодное время года обеспечение надежности газоснабжения приобретает особую важность, ведь потребление газа возрастает и газотранспортная система работает с максимальной нагрузкой.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

— Сейчас мы меняем стыки, сваренные во время ремонтов 20, 30 лет назад, а то и все 40, еще когда "северную ветку" строили, — рассказывает ведущий инженер Дмитрий Толстиков. — Многие старые стыки современным требованиям не соответствуют. Это не значит, что 40 лет назад плохо работали. В те годы критерии, по которым оценивалось качество сварных швов, были не столь строги, как сейчас, да и сам подход к контролю качества был другим. Сварные соединения контролировали выборочно. Действия времени тоже никто не отменял. Годы идут, в стыках образуются микротрещины, возникает коррозия околошовной зоны, а это снижает прочность.

На какие именно стыки следует обратить внимание, становится понятно после обследования трубопроводов методом внутритрубной диагностики. Те сварные соединения, состояние которых не соответствует нормативам, обследуют дополнительно, и техническая комиссия принимает решение по выбору методов ремонта.

В частности, в ходе ремонтных работ на газопроводе Уренгой — Петровск 15 стыков заменены "катушкой", столько же отремонтированы сваркой. В первом случае фрагмент трубы, содержащий дефектный стык, вырезают и на его место вставляют новый, который и называют "катушкой". При ремонте сваркой замены фрагмента трубы не происходит. Используя аппарат плазменно-дуговой резки и строжки ("плазму"), газорезчики удаляют старое заполнение шва, после чего сварщики "заваривают" его вновь.

По мнению опытных работников, для того, чтобы стык получился качественным, необходимо соблюдение технологии сварки и профессионализм сварщика и бригадира, который отвечает за сборку сварного соединения. Очень важно правильно расположить катушку перед началом работы. Счет идёт буквально на миллиметры. Смещение кромок двух свариваемых труб не должно превышать 3 миллиметров.

— Идеальный стык — это стык, сваренный строго по технологии, — делится 40-летним опытом Иван Автаев.

Работать сварщиком он начал в 1980 году на строительстве газопровода Уренгой — Петровск.

— Нас тогда торопили: во времена СССР принято было то к 7 ноября объект сдать во что бы то ни стало, то "пятилетку за три года". Приходилось во имя скорости жертвовать качеством. Вот теперь исправляем "косяки", которые сделали 40 лет назад, — с улыбкой вспоминает Иван Автаев.

Сегодня за качеством сварных швов в ООО "Газпром трансгаз Самара" следит целая лаборатория. Выборочный контроль ушел в прошлое, проверке подлежит каждый стык. В арсенале три метода, которые дополняют друг друга. Сначала оценивается соответствие нормативу видимых параметров, таких, как ширина, высота усиливающего валика. Затем радиографический метод (по сути — рентген) и ультразвуковой позволяют проверить не только шов, но и околошовную зону на наличие внутренних дефектов. В среднем за год сотрудники лаборатории оценивают качество около 5500 новых стыков, сваренных в ходе ремонтных работ на различных участках трубопроводов на территории деятельности предприятия в 7 регионах России.

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