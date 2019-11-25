В Красном Яру нашли нелегальный урологический кабинет над автомойкой

Прокуратура Красноярского района при проверке нашла в райцентре нелегальный урологический кабинет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Он располагался на втором этаже здания автомойки. По данным прокуратуры, там в антисанитарных условиях работал врач-уролог, не имеющий лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения. В кабинете нашли использованные медицинские инструменты, одноразовые медицинские уретральные катетеры, перчатки, шприцы, лекарства с истекшим сроком годности и медицинские приборы без документов.

Из-за этого в Красноярский райсуд направили иск о приостановке деятельности урологического кабинета. Сейчас иск находится на рассмотрении.