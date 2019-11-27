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Музыка Культура

В Самаре наградили победителей конкурса "Созвездие Жигулей"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДКЖ им. Пушкина (Самара) 26 ноября наградили победителей XII Всероссийского конкурса молодых музыкантов - исполнителей на народных инструментах им. Д.Г.Шаталова "Созвездие Жигулей".

Гостей и участников приветствовал министр культуры Самарской области Борис Илларионов: "Важно отметить, что этот конкурс - не просто соревнование, он имеет серьезную образовательную составляющую. Классы, которые проводят наши замечательные мастера, - это тоже очень важная часть большого мероприятия. Для того, чтобы выявлять и продвигать юные таланты, важно, чтобы они получали квалифицированную помощь от наших лучших, самых заслуженных педагогов, специалистов, мастеров. От имени губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова приветствую и поздравляю всех участников, благодарю членов жюри, педагогов, которые занимались подготовкой учеников".

Конкурс проводили по номинациям "Баян", "Аккордеон", "Домра", "Балалайка", "Классическая шестиструнная гитара".

Гран-при конкурса получил Дмитрий Пахомов - студент Самарского музыкального училища им. Д.Г.Шаталова.

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