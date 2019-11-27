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Народное творчество Культура

Волжский народный хор представит детский новогодний мюзикл "Царевна-лягушка"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 26, 27, 28 декабря в 11:00 и в 14:00 Государственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова и Музей им. П.В.Алабина приглашают на детское новогоднее представление "Царевна-лягушка".

Мероприятие пройдет в музее им. П.В.Алабина по адресу ул. Ленинская, 142.

Организаторы обещают устроить из русской народной сказки  "Царевна-лягушка" "народный мюзикл" и представить известный сюжет в новом ракурсе. Они утверждают, что это возможно благодаря "уникальному сочетанию актерского мастерства исполнителей, живой энергии народных песен и танцевальных композиций, красочных костюмов и необычных декораций в стиле уличного театра".

В представлении прозвучат фрагменты произведений композиторов Владимира Бояшова, Модеста Мусоргского, Михаила Чумакова, Петра Чайковского, Арчибальда Джойса в исполнении оркестра Волжского хора.

Цена билетов на представление - 350 рублей.

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