Волжский народный хор представит детский новогодний мюзикл "Царевна-лягушка"

В Самаре 26, 27, 28 декабря в 11:00 и в 14:00 Государственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова и Музей им. П.В.Алабина приглашают на детское новогоднее представление "Царевна-лягушка".
Мероприятие пройдет в музее им. П.В.Алабина по адресу ул. Ленинская, 142.
Организаторы обещают устроить из русской народной сказки "Царевна-лягушка" "народный мюзикл" и представить известный сюжет в новом ракурсе. Они утверждают, что это возможно благодаря "уникальному сочетанию актерского мастерства исполнителей, живой энергии народных песен и танцевальных композиций, красочных костюмов и необычных декораций в стиле уличного театра".
В представлении прозвучат фрагменты произведений композиторов Владимира Бояшова, Модеста Мусоргского, Михаила Чумакова, Петра Чайковского, Арчибальда Джойса в исполнении оркестра Волжского хора.
Цена билетов на представление - 350 рублей.