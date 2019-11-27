Волжский народный хор представит детский новогодний мюзикл "Царевна-лягушка"

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В Самаре 26, 27, 28 декабря в 11:00 и в 14:00 Государственный Волжский русский народный хор им. П.М.Милославова и Музей им. П.В.Алабина приглашают на детское новогоднее представление "Царевна-лягушка".