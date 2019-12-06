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Общество

Может работать при +10: около "Меги" открылся новый каток

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬСЮ.
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В четверг, 5 декабря, гостям презентовали новый каток под открытым небом около самарского ТЦ "Мега". Площадь ледового покрытия составляет 450 кв. м. Каток способен работать при температуре +10°C из-за особой системы охлаждения.

Фото: автора

Вице-президент Федерации фигурного катания России, руководитель областной Федерации фигурного катания Вера Богуш провела мастер-класс, научив гостей выполнять некоторые трюки. Она отметила, что катание на льду полезно для здоровья.

На территории катка работает павильон проката коньков, камеры хранения и места для переодевания. В будни для детей до 6 лет час катания стоит 100 руб., а в выходные — 150, для взрослых — 150 и 200 руб. соответственно. Каток работает ежедневно с 10:30 до 22:00.

Уже 7 декабря состоится официальное открытие площадки. Гостей ждет специальная шоу-программа, а 28 декабря сюда приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

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