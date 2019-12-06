Сызранский НПЗ награжден дипломом конкурса "100 лучших товаров России"

Продукция Сызранского НПЗ, дочерней структуры "Роснефти": бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95-К5 и топливо дизельное летнее ДТ-Л-К5 — стали дипломантами Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" в номинации "Продукция производственно-технического назначения". Эксперты подтвердили высокое качество топлива и его экологичность.

Кроме того, высокой оценки удостоена профессиональная деятельность главного инженера АО "СНПЗ" Виктора Юшкина. Ему вручен знак "Отличник качества". Один из лучших инноваторов завода, В. Юшкин внес большой личный вклад в разработку и внедрение чек-листов, позволивших обеспечить ежедневный контроль качества выпускаемой продукции совместно с технологическим персоналом.

"Качеством можно и нужно управлять, и в этом процессе должны участвовать все заводчане без исключения, — считает руководитель. — К примеру, на нашем предприятии старшие операторы обеспечивают эффективность работы своих установок в соответствии с технологическими картами и оценивают ключевые параметры режима по специальным чек-листам. Это способствует получению качественных компонентов, готовых нефтепродуктов и укреплению деловой репутации завода".

В настоящее время в АО "СНПЗ" реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, а также повышение качества выпускаемой продукции.

В числе успешных проектов — внедрение системы усовершенствованного управления технологическим процессом на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Это позволило оптимизировать работу установки, повысить ее эффективность, увеличить отбор целевой продукции.

Сегодня Сызранский НПЗ производит 22 вида нефтепродуктов. Их качество обеспечивается за счет многоуровневой системы контроля, действующей на всех этапах производственного цикла — от входного мониторинга сырья до оценки соответствия нефтепродуктов стандартам и техническим условиям.