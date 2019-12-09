Продукция Новокуйбышевского НПЗ вошла в "100 лучших товаров России"

В среду, 4 декабря, в министерстве промышленности и торговли Самарской области подвели итоги Всероссийского конкурса программы "100 лучших товаров России". Конкурс проходит уже 20 лет, способствуя повышению конкурентоспособности как товаров, отмеченных знаком качества, так и предприятий-производителей в целом.

Региональный этап конкурса "100 лучших товаров России" проводится при поддержке областного правительства с 1998 года. Самарский регион вошел в число первых 30 субъектов РФ по количеству товаров и услуг, принявших участие в федеральном этапе конкурса.

В этом году в состязании участвовало 25 наименований продукции от тринадцати региональных производителей по нескольким отраслевым направлениям: выпуску стройматериалов, транспортной инфраструктуре, услугам для населения и продовольственным товарам, газопереработке и нефтехимии.

В последней номинации одним из победителей стало АО "Новокуйбышевский НПЗ", дочерняя структура "Роснефти". НК НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий среди заводов самарской группы ПАО "НК "Роснефть". Предприятие ежегодно перерабатывает более 8,2 млн тонн нефти и производит топливо для всех видов транспорта. Номенклатура продукции завода насчитывает 30 товарных наименований и поставляется в 60 регионов России и ближнего зарубежья.

Своим участием в конкурсе предприятие подтвердило высокий уровень качества продукции и тщательный контроль на всех этапах производства. Конкурсная комиссия экспертов оценивала сразу три марки топлива новокуйбышевского завода в номинации "Продукция производственно-технического назначения".

Так, дипломантом конкурса и "Новинкой года" было признано межсезонное дизельное топливо ЕВРО, сорта Е, экологического класса К5. Оно отвечает требованиям ГОСТа и техническому регламенту Таможенного союза. Его можно использовать для дизельных двигателей пятого экологического класса. Благодаря применению специальных присадок и компонентов с низким содержанием серы это дизельное топливо обладает улучшенными эксплуатационными свойствами и наименьшим воздействием на окружающую среду. Оно оптимально для межсезонья.

Лауреатом конкурса и еще одной "Новинкой года" стало нефтяное тяжелое экспортное топливо, которое получают из продуктов переработки нефти. Это топливо предназначено для использования в народном хозяйстве и поставки на экспорт.

Еще одним товаром-дипломантом "100 лучших товаров России" стало судовое маловязкое топливо, которое используется в судовых энергетических установках, и, также как тяжелое экспортное, поставляется за рубеж.

Новокуйбышевское предприятие поощрили не только наградами от дирекции конкурса, но и почетной грамотой областного министерства промышленности и торговли. В дальнейшем победители смогут претендовать на право использования регионального бренда "Самарский продукт".

"Сегодня товары, производимые нашими предприятиями, соответствуют всем стандартам европейского и мирового качества. Мы можем гордиться победами наших производителей, поскольку далеко не вся продукция становится победителем такого конкурса", — подчеркнул на церемонии награждения заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Но не только продукция завода в этот день получила заслуженные награды. Знаком "Отличник качества" был отмечен заместитель главного инженера по товарному производству АО "НК НПЗ" Михаил Кирюшкин. По его словам, признание потребителей — это главная оценка и награда для коллектива предприятия. "На всех этапах производства ведется строгий контроль со стороны Центральной заводской лаборатории. Это позволяет нам с полным правом и уверенностью говорить о самом высоком качестве выпускаемых нами продуктов", — добавил Михаил Кирюшкин.