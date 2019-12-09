Дизельное топливо производства Куйбышевского НПЗ признано лауреатом конкурса "100 лучших товаров России"

В министерстве промышленности и торговли Самарской области наградили победителей Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Ежегодно в конкурсе участвуют более 40 тыс. предприятий по всей стране.

Среди победителей в Самарской области — АО "Куйбышевский НПЗ". Предприятие представило на суд экспертов зимнее дизельное топливо Евро-5 с улучшенными низкотемпературными свойствами. Главная особенность представленного на конкурс моторного топлива — ввод в его рецептуру депрессорно-диспергирующей присадки, что позволило достигать предельную температуру фильтруемости -32˚С при меньших затратах.

Конкурсная комиссия подтвердила высокое качество продукта, который стал не только уверенным лидером регионального этапа, но и лауреатом финала "100 лучших товаров России".

По словам начальника технологического отдела — заместителя главного технолога АО "Куйбышевский НПЗ" Андрея Луканова, предприятие уже девять лет представляет на конкурс свою продукцию. "Наш завод принимает участие в конкурсе "100 лучших товаров России" с 2011 года. За это время практически вся наша основная продукция оказывалась в числе победителей", — отметил он.

Победителей наградил заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. По его словам, победить в конкурсе могут только те товары и услуги, которые соответствуют высоким европейским и мировым требованиям качества, безопасности, экологии. "Мы гордимся продукцией предприятий Самарской области. Участие в подобных конкурсах стимулирует совершенствовать свою продукцию", — подчеркнул он.

Региональный этап конкурса "100 лучших товаров России" проводится при поддержке областного правительства с 1998 года. Благодаря содействию министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и организационно-методической работе ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" ("Самарский ЦСМ") обеспечена положительная динамика участия предприятий региона в Программе.