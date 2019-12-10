АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию четыре нефтяных резервуара на площадочных объектах в Самарской, Волгоградской областях и в Республике Татарстан. Емкости предназначены для технологических операций по хранению и транспортировке нефти.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ) введены в эксплуатацию два резервуара вертикальных стальных с понтоном (РВСП) объемом 20 000 куб. м. каждый. Резервуар такого же объема построен и введен в эксплуатацию на НПС "Зензеватка" Волгоградского РНУ. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского РНУ введен в эксплуатацию резервуар объемом 5000 куб. м.

Работы по строительству резервуаров начались в 2018 году в соответствии c программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга".

Цель — увеличение полезной емкости резервуарных парков предприятия и обеспечение стабильной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов.

Был произведен демонтаж металлоконструкций и фундаментов старых резервуаров, обустроен новый фундамент, выполнен монтаж резервуаров и устройство площадок с электроприводными задвижками, смонтированы средства электрохимзащиты и молниезащиты. Выполнены работы по укреплению защитных обвалований и каре резервуаров.

После успешного завершения гидравлических испытаний резервуаров на определение прочности и герметичности конструкций, а также испытаний систем пожаротушения и охлаждения резервуаров, они введены в эксплуатацию согласно графику.