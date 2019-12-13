Новокуйбышевский отдел МВД возглавил полковник полиции Олег Клеймёнов

Руководителем Новокуйбышевского отдела МВД назначен полковник полиции Олег Клеймёнов, пишет "Город Н-ск.2000".
По информации издания, экс-глава городского МВД получил должность начальника отдела МВД в Кинель-Черкассах.
Олег Клеймёнов возглавлял межмуниципальный отдел МВД "Кинельский". Территория обслуживания - город Кинель и два поселка городского типа: Усть-Кинельский и Алексеевка.
В понедельник, 9 декабря, заместитель начальника регионального ГУ МВД генерал-майор внутренней службы Андрей Коновалов представил Олега Клеймёнова личному составу горотдела МВД, главе округа Сергею Маркову, спикеру местной думы Юрию Ферапонтову, другим представителям администрации, а также новокуйбышевским судьям и сотрудникам прокуратуры.
Согласно сухой информации городского отдела МВД, Клеймёнов был охарактеризован как умный и грамотный профессионал. Главк поставил перед ним четкую задачу: поднять эффективность работы городского отдела полиции.
Олегу Клеймёнову 47 лет. В 1994 г. он окончил Ташкентское общевойсковое командное училище. До 2003 года проходил службу в Вооруженных Силах РФ, затем пришел в органы внутренних дел. Занимал различные должности в ОВД Волжского района Самарской области. С 2004 г. по 2011 г. возглавлял штаб ОВД по муниципальному району "Волжский". В июле 2011 года был назначен на должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУ МВД России по Самарской области, в марте 2015 года возглавил МО МВД России "Кинельский". Женат, воспитывает четверых детей.