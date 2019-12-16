16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В фестивале "Рожденные в сердце России" приняли участие более 5000 самодеятельных артистов Волжский народный хор в Елховке представил новую программу В Самаре наградили победителей конкурса "Созвездие Жигулей" Сергиевск приглашает на "Яблочный фест" В январские праздники в Самаре пройдет ЭтноФест-2019

Народное творчество Культура

В фестивале "Рожденные в сердце России" приняли участие более 5000 самодеятельных артистов

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13 декабря на новой сцене "СамАрта" состоялась торжественная церемония закрытия VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". В этом году в конкурсе приняли участие 410 коллективов, 5720 самодеятельных артистов из 37 муниципальных образований региона.

Фото: Фото предоставлено автором

Фестиваль охватил сразу несколько площадок, выйдя за рамки столицы региона, — Самарская филармония, Самарский театр оперы и балета, Дворец культуры в Похвистневе, Драматический театр им. А.Н. Толстого в Сызрани, Дворец культуры "Россия" в Отрадном. Около 15 тыс. человек стали зрителями марафона концертов.

Проект реализовывался в рамках национального проекта "Культура", инициированного по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроекты находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Конкурс "Рожденные в сердце России" проходил под знаменем Года театра, и большинство программ было посвящено именно театральной тематике. Марафон концертов начался 7 октября на сцене Самарского театра оперы и балета. В этот день выступили победители предыдущего года из муниципальных районов Волжский и Приволжский. Последние конкурсные просмотры фестиваля также прошли на сцене Самарского театра оперы и балета 2 декабря. Завершать концертную программу выпало коллективам из Самары, Красноярского и Кошкинского районов.

13 декабря состоялась торжественная церемония объявления победителей конкурса. В "СамАрт" приехали участники коллективов и представители районов.

Борис Илларионов, министр культуры Самарской области:

"Министерству культуры особенно приятно, что так много глав муниципалитетов присутствуют на церемонии закрытия фестиваля. Потому что есть персональная ответственность глав за развитие культуры на территории. Я уверен, что это совершенно не случайно, поскольку губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Государственного совета по направлению "Культура". Благодаря этому у нас появляются не только новые возможности, но и особая ответственность за то, чтобы мы радели о культуре, чтобы жители губернии имели доступ к культурным ценностям и возможности самореализации".

Награды вручались по двум категориям — лучшее выступление среди городских округов и лучшее выступление среди муниципальных образований. Отдельными дипломами были отмечены некоторые коллективы и участники фестиваля.

Первые места взяли коллективы Сызрани и Приволжского района. Гран-при получил коллектив из Отрадного.

Александр Бугаков, глава Отрадный:

"Формат конкурса в этом году немного изменился. Отрадный был выбран одной из площадок проведения конкурса, где наряду с нашим коллективом выступали коллективы еще из шести муниципальных образований. И, конечно, для жителей нашего города и участников творческих коллективов это стало значимым культурным событием. Огромная благодарность правительству Самарской области, губернатору Дмитрию Азарову, министерству культуры и Борису Илларионову за поддержку фестивального движения. Фестиваль "Рожденные в сердце России" стал действительно народным, символом народных талантов и уже имеет свою историю".

Список победителей VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России":

  • Дипломом "Самый активный юный участник фестиваля" награждается Екатерина Малиновская (5 лет) — участница ансамбля русской народной песни "Славушка" МАУ "МКДЦ" муниципального района Сергиевский.
  • Дипломом "Самый активный возрастной участник фестиваля" награждается Вера Алексеевна Рандина (88 лет) — участница вокального ансамбля "Гармонь певучая" Дома культуры "Горизонт" городского округа Сызрань.
  • Дипломом "За верное служение и преданность традициям народного творчества" награждается Александр Егорович Дмитриев — руководитель народного хора русской песни межпоселенческого центра культуры муниципального района Большеглушицкий, заслуженный работник культуры РФ.
  • Дипломом "За вклад в развитие самодеятельного народного творчества" награждается Валерий Дмитриевич Ятманкин — глава муниципального района Исаклинский.
  • Специальным дипломом награждается концертная программа "Чемодан чепухи" муниципального района Ставропольский.
  • Специальным дипломом награждается концертная программа "Сердцу милый уголок" муниципального района Челно-Вершинский.
  • Дипломом 3 степени награждается концертная программа "Там русский дух, там Русью пахнет…" муниципального района Сергиевский.
  • Дипломом 3 степени награждается концертная программа "До" третьего звонка" муниципального района Кошкинский.
  • Дипломом 3 степени награждается концертная программа "Театр — жизнь или кто играет главные роли?" городского округа Кинель.
  • Дипломом 3 степени награждается концертная программа "Новокуйбышевск театральный" городского округа Новокуйбышевск.
  • Дипломом 2 степени награждается концертная программа "Обычная история" муниципального района Богатовский.
  • Дипломом 2 степени награждается концертная программа "Генеральная репетиция" городского округа Чапаевск.
  • Дипломом 1 степени награждается концертная программа "Россыпи таланта Приволжского самородка, посвященная 100-летию со дня рождения Николая Павловича Мишустина, заслуженного работника культуры РФ, актера, режиссера, музыканта, художника" муниципального района Приволжский.
  • Дипломом 1 степени награждается концертная программа "Театр? Театр. Театр!" городского округа Сызрань.
  • Гран-при получила концертная программа "Театральная рапсодия" городского округа Отрадный.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

В Дубовом Умете прошел этнографический фестиваль

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

Наградили победителей фестиваля "Рожденные в сердце России"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

В с. Дубовый Умет прошел этнографический фестиваль "Волжские забавы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5