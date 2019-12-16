В фестивале "Рожденные в сердце России" приняли участие более 5000 самодеятельных артистов

13 декабря на новой сцене "СамАрта" состоялась торжественная церемония закрытия VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". В этом году в конкурсе приняли участие 410 коллективов, 5720 самодеятельных артистов из 37 муниципальных образований региона.

Фестиваль охватил сразу несколько площадок, выйдя за рамки столицы региона, — Самарская филармония, Самарский театр оперы и балета, Дворец культуры в Похвистневе, Драматический театр им. А.Н. Толстого в Сызрани, Дворец культуры "Россия" в Отрадном. Около 15 тыс. человек стали зрителями марафона концертов.

Проект реализовывался в рамках национального проекта "Культура", инициированного по поручению президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроекты находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова, руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура".

Конкурс "Рожденные в сердце России" проходил под знаменем Года театра, и большинство программ было посвящено именно театральной тематике. Марафон концертов начался 7 октября на сцене Самарского театра оперы и балета. В этот день выступили победители предыдущего года из муниципальных районов Волжский и Приволжский. Последние конкурсные просмотры фестиваля также прошли на сцене Самарского театра оперы и балета 2 декабря. Завершать концертную программу выпало коллективам из Самары, Красноярского и Кошкинского районов.

13 декабря состоялась торжественная церемония объявления победителей конкурса. В "СамАрт" приехали участники коллективов и представители районов.

Борис Илларионов, министр культуры Самарской области:

"Министерству культуры особенно приятно, что так много глав муниципалитетов присутствуют на церемонии закрытия фестиваля. Потому что есть персональная ответственность глав за развитие культуры на территории. Я уверен, что это совершенно не случайно, поскольку губернатор Дмитрий Игоревич Азаров возглавляет рабочую группу Государственного совета по направлению "Культура". Благодаря этому у нас появляются не только новые возможности, но и особая ответственность за то, чтобы мы радели о культуре, чтобы жители губернии имели доступ к культурным ценностям и возможности самореализации".

Награды вручались по двум категориям — лучшее выступление среди городских округов и лучшее выступление среди муниципальных образований. Отдельными дипломами были отмечены некоторые коллективы и участники фестиваля.

Первые места взяли коллективы Сызрани и Приволжского района. Гран-при получил коллектив из Отрадного.

Александр Бугаков, глава Отрадный:

"Формат конкурса в этом году немного изменился. Отрадный был выбран одной из площадок проведения конкурса, где наряду с нашим коллективом выступали коллективы еще из шести муниципальных образований. И, конечно, для жителей нашего города и участников творческих коллективов это стало значимым культурным событием. Огромная благодарность правительству Самарской области, губернатору Дмитрию Азарову, министерству культуры и Борису Илларионову за поддержку фестивального движения. Фестиваль "Рожденные в сердце России" стал действительно народным, символом народных талантов и уже имеет свою историю".

Список победителей VI Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России":