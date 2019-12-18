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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение Единой системы диспетчерского управления

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение Единой системы диспетчерского управления (ЕСДУ). Функции управления объектами магистральных трубопроводов полностью переданы в территориальный диспетчерский пункт (ТДП) "Самара", расположенный в здании аппарата управления АО "Транснефть — Приволга" в Самаре.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" с целью оптимизации управления производственными процессами предприятия, повышения эффективности транспортировки нефти и нефтепродуктов.

С вводом Единой системы диспетчерского управления диспетчеры ТДП в реальном времени отслеживают работу всех магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в зоне ответственности предприятия, осуществляют общий контроль и управление, взаимодействуют с операторами на местах и передают информацию в Центральный диспетчерский пункт ПАО "Транснефть" в Москве.

В ЕСДУ интегрированы система диспетчерского контроля и управления, системы противоаварийной автоматики, системы обнаружения утечек, а также автоматизированная система контроля "Гидроуклон". Системы позволяют диспетчеру ТДП оперативно реагировать на любые изменения параметров перекачки нефти и нефтепродуктов, изменять режимы работы магистральных трубопроводов и своевременно предотвращать возникновение аварийных ситуаций. При этом централизованная система противоаварийной автоматики без участия диспетчера по заданным алгоритмам реагирует на потенциально опасные ситуации в работе магистральных трубопроводов и автоматически выполняет остановку перекачки по технологическому участку.

Система диспетчерского контроля и управления реализована на унифицированных решениях с использованием библиотеки "СДКУ-Стандарт", что позволяет применять единые алгоритмы обработки и стандарты отображения информации в диспетчерских системах всех дочерних обществ ПАО "Транснефть".

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