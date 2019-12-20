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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ подтвердил социальную эффективность

СЫЗРАНЬ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский нефтеперерабатывающий завод занял два призовых места на региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Предприятие стало призёром в номинациях "За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы" и "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы". Эти направления — ключевые в деятельности "Роснефти" и ее дочерних обществ.

Сызранский НПЗ системно реализует социальные программы. Успех производства наряду с высокотехнологичным оборудованием обеспечивает персонал — квалифицированный, обученный, здоровый.

Социальная защищенность дает сотрудникам уверенность в завтрашнем дне и отлично мотивирует на труд с высокими результатами. Широкий перечень льгот, сверх установленных законодательством, гарантирует коллективный договор. В нем предусмотрены льготная ипотека и образовательные займы, денежные выплаты, добровольное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение и т.д.

Оздоровление и профилактика заболеваемости — в центре внимания руководства предприятия. Планомерно укрепляется материальная база собственных здравпункта и профилактория "Свежесть". Широко используются возможности заводского физкультурно-оздоровительного комплекса "Надежда" — большинство его услуг для сотрудников бесплатны.

Много лет на предприятии проводится спартакиада "Здоровье". Со временем только расширяется список ее видов спорта и количество участников. Летом появилось еще одно новшество — производственная гимнастика в обеденный перерыв. С открытием в Сызрани ледовой "Роснефть Арены" возрос интерес к фигурному катанию и хоккею. Честь завода на состязаниях разного уровня защищают сразу три хоккейные команды!

Приоритет кадровой политики — молодежь, будущее предприятия. В этом году лаборант химанализа СНПЗ Ажар Максимова вошла в десятку лучших на корпоративном чемпионате "Роснефти" по стандартам WorldSkills. Инженер отдела инвестиционной деятельности Михаил Королев занял II место на кустовой научно-технической конференции "Роснефти", и буквально на днях молодой специалист представил свою идею по выпуску дизтоплив марок ДТ-З К5 и ДТ-А К5 уже на всероссийском уровне — на конкурсе Министерства энергетики "Новая идея".

Сызранский НПЗ реализует высокие стандарты деятельности как в производственной, так и в социальной сфере. Завод вносит значительный вклад в социальное развитие региона, создавая не только высокотехнологичные рабочие места, но и одни из лучших в губернии условия труда и отдыха для своих сотрудников.

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