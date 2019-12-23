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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Куйбышевский НПЗ модернизирует производство и реализует социально значимые проекты

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году КПНЗ продолжил обновление производственных мощностей, на предприятии реализуются важные природоохранные проекты, завод снова подтвердил высокое качество своей продукции.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Стабильность и качество

АО "Куйбышевский НПЗ" завершает выполнение бизнес-плана 2019 года. В среднем за год предприятие перерабатывает около 7 млн тонн нефти. Это значит, что каждый час на переработку поступает около 800 тонн углеводородного сырья. На выходе — автобензин, дизельное топливо и десятки других востребованных продуктов.

На предприятии продолжается реконструкция действующего оборудования, строятся новые технологические комплексы и демонтируются устаревшие. В этом году были демонтированы три блока каталитического крекинга, построенные в 1950-е годы. Их заменил современный комплекс каткрекинга FCC с секцией ГФУ, отвечающий самым жестким требованиям промышленной и экологической безопасности.

За последнее время были пущены установка изомеризации, газофракционирующая установка и ряд других объектов. Все это позволило КНПЗ увеличить глубину переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов, сократить производственные издержки. Модернизация дала возможность наладить стабильный выпуск моторного топлива по стандарту Евро-5. В 2019 году Куйбышевский НПЗ представил на Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" зимнее дизтопливо класса 5 с улучшенными характеристиками и в очередной раз вошел в число победителей престижного конкурса.

Под жестким контролем

Особое внимание на КНПЗ уделяется контролю за состоянием атмосферы. Круглосуточно работает мобильная эколаборатория, которая анализирует состояние воздуха на территории предприятия и в Куйбышевском районе, включая ЖК "Волгарь", и выполняет более 50 анализов в сутки.

Сейчас специалисты КНПЗ тестируют работу оборудования и готовятся ввести в эксплуатацию три стационарных экологических поста в Куйбышевском районе. В их оснащении предусмотрены мачтовые устройства с комплексом метеодатчиков, газоанализаторов и других приборов. Задача экологических постов — с высокой точностью определять содержание в воздухе таких веществ как сероводород, фенол, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и диоксид азота.

Автоматизированная система наблюдения будет передавать на монитор диспетчера спецсигнал о превышении пороговых значений концентрации этих веществ. Она сделает абсолютно прозрачной информацию по экологической ситуации в зоне деятельности предприятия, позволит проводить внеплановые измерения по просьбам населения и передавать данные в государственные контрольно-надзорные органы.

В числе других экологических проектов Куйбышевского НПЗ реконструкция очистных сооружений, благодаря которой сточные воды по качеству не будут уступать воде из природных водоемов. Сократить потребление воды позволило и строительство новых блоков оборотного водоснабжения.

Поддержали район

КНПЗ оказывает поддержку Куйбышевскому району Самары, многие из жителей которого — сотрудники предприятия и члены их семей. В 2019 году благотворительные средства традиционно направлены на ремонт дорог, ремонт и оснащение общеобразовательных и музыкальных школ, развитие молодежных центров. В канун празднования 75-летнего юбилея Великой Победы получили поддержку общественные организации ветеранов и инвалидов.

Помимо корпоративных благотворительных программ, заводчане ведут и собственные волонтёрские проекты: организуют мероприятия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказывают помощь подопечным домам престарелых, проводят многочисленные экологические акции.

Благодаря активной социальной позиции и неравнодушию самих работников завод не раз побеждал во Всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности". А в областном конкурсе предприятие было признано Достоянием Самарской губернии в номинации "Промышленность".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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