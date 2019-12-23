Линзовый компенсатор "Пауэрз" для нефтеперерабатывающего комплекса Башкортостана

Температурные деформации трубопровода ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Новойл" компенсируются линзовым компенсатором производства "Пауэрз".

"Башнефть-Новойл" — одно из крупнейших предприятий промышленной нефтехимии, основано в 1938 году. Сейчас филиал проводит модернизацию технического оборудования производства нефтехимических продуктов.

В рамках ремонта узла топливного производства ПП "Новойл" компанией "Пауэрз" был спроектирован нестандартный линзовый компенсатор ДУ 1000 мм для установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-5 с последующими изготовлением и поставкой. Установка, для которой предназначен компенсатор, вырабатывает из нефти дистилляты, бензин, керосин, дизельное топливо, масляные фракции и гудрон.

Оптимальная разработка компенсатора возможна только при учете ряда эксплуатационных факторов, инженерная диагностика которых производится проектными специалистами "Пауэрз" с использованием лицензированных программ. Итогом расчетов становится прочная уникальная конструкция, исключающая любые перекручивания и прогибания, с точными данными компенсирующей способности каждой отдельной линзы и компенсатора в целом. Вся документация по проекту должна соответствовать промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств.

Для данного проекта инженерами компании "Пауэрз" был разработан двухсоставной блок компенсатора из 5 линз, специальной волнистой формы стального корпуса, которая по принципу пружины поглощает температурные удлинения участка трубопровода установки. Стандартное же исполнение линзового компенсатора включает от 1 до 4 линз, в зависимости от требуемой компенсирующей способности.

Сам монтаж компенсатора также требует подготовки оборудования. Перед установкой в трубопровод производится обязательное сжатие линзового компенсатора на указанную в проекте величину. При этом, если окружающая температура воздуха отличается от проектной в большую или меньшую сторону, производится корректировка степени сжатия. Такой метод позволяет добиться максимального прилегания уплотнительных материалов соединений.

Ввиду наличия сложных технических нюансов компания "Пауэрз" сопровождает проект в момент запуска линии, оказывая консультации или осуществляя шефмонтаж силами своих инженеров.