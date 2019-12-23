На муниципальных выборах отменят партийные списки

В Самарской области на муниципальном уровне хотят оставить только мажоритарную избирательную систему по одномандатным округам. С соответствующей законодательной инициативой в губернскую думу вышла Общественная палата региона.

Так, если сейчас на уровне муниципальных образований применяется смешанная избирательная система (то есть часть депутатов избираются по одномандатных округам, а часть по партийным спискам), в будущем общественники предлагают исключить вариант голосования за кандидатов по партийным спискам.

Как пояснил Волга Ньюс член общественной палаты Виктор Полянский, речь в законопроекте действительно идет именно об отмене пропорциональной системы выборов в тех случаях, когда она используется для выборов депутатов.

"То есть остаются для выбора две разновидности мажоритарной системы — абсолютного и относительного большинства", — отметил он, а в продолжение добавил, что изначально был противником введения пропорциональной системы, когда ее вводили на муниципальном уровне.

"Я исхожу из того, что местное самоуправление осуществляется в таких параметрах, которые характеризуются с социальной точки зрения термином — сообщество. А оно должно обладать высокой степенью консолидации, высоким уровнем сплоченности. Это не исключает конфликты, но искусственно они не должны стимулироваться. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы партийные ценности не сказывались на состоянии сообщества в негативном смысле. Я лично считаю, что политические партии должны функционировать как определенный вид связи между обществом и индивидуумом на уровне государства. А на уровне местного самоуправления кандидаты, депутаты должны быть в непосредственной связи с избирателями с самого начала — то есть с момента выдвижения", — считает Виктор Полянский.

Также он полагает, что подобный подход позволит усилить ответственность кандидата за свои слова, сказанные избирателям. "Но при этом партии не остаются в стороне. Они ведь тоже выполняют функцию формирования политической воли граждан. Следовательно, они как-то должны участвовать и в избирательном процессе. Поэтому партии не отстраняются полностью, наоборот их роль может быть усилена через подготовку достойных кандидатов для мажоритарных округов", — добавляет Виктор Полянский.

Инициатива будет рассмотрена на заседании губдумы 24 декабря.