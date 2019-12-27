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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило техперевооружение системы контроля нефти на НПС "Самара-1"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию систему измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) №32 на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" Самарского районного нефтепроводного управления.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия на 2019 год. Цель — приведение СИКН в соответствие требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть" по повышению производительности оборудования. Прежнее оборудование эксплуатировалось с 2004 года.

Система измерения количества и показателей качества нефти №32 на НПС "Самара-1" предназначена для выполнения приемо-сдаточных операций между АО "Транснефть - Приволга" и АО "Транснефть - Дружба" при ее транспортировке по магистральному нефтепроводу на технологическом участке Самара — Клин магистрального нефтепровода Куйбышев — Унеча-2.

В ходе технического перевооружения СИКН №32 был проведен комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Проложено более 90 км кабельных коммуникаций систем электроснабжения, контроля и автоматизации, заменены участки технологических трубопроводов, наружные сети канализации и водоснабжения, установлено две емкости для сбора утечек и дренажа, построено здание эталонной поверочной установки, кабельная эстакада. Установлены блок измерительных линий, блок измерений качества нефти, а также трубопоршневая поверочная установка с максимальной пропускной способностью производства завода "Транснефтемаш" АО "Транснефть - Верхняя Волга". Кроме того, был доработан программно-технический комплекс единой системы диспетчерского управления, заменена система обработки информации СИКН.

После проведения комплексного опробования и испытаний в целях утверждения единичного экземпляра типа средства измерений, по результатам работы приемочной комиссии АО "Транснефть - Приволга", АО "Транснефть - Дружба" и АО "Транснефть - Метрология", СИКН №32 переведена в режим приемо-сдаточных операций.

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