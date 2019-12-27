В Самаре на площади Славы откроется ледовый каток

В воскресенье, 28 декабря, в Самаре на площади Славы впервые начнет работать каток. Заливка катка будет осуществляться ежедневно, толщина льда составит 30 см. На территории катка площадью 2,2 тыс. кв. м сможет одновременно находиться до 150 человек.

Рядом с катком установлен павильон проката, территория оформлена в праздничном зимнем стиле: нарядная красавица-елка в самом центре катка, яркая световая подсветка, мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалок и точек питания.

Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. Вход бесплатный. На территории организована охрана.