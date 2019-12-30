"Елка желаний" объединила сызранских детей и нефтепереработчиков

У добра удивительная природа. Отданное другим — в приветливой улыбке, словах поддержки или пожеланиях — оно способно изменить мир вокруг. А если добро творится под Новый год, то оно становится настоящим чудом и для тех, кто его несет, и для тех, кто принимает. Такое чудо случилось на этот раз в Сызрани, на нефтеперерабатывающем заводе, где прошла акция "Елка желаний".

Почувствовать себя добрым волшебником хотя бы раз в жизни хочет каждый взрослый. Видимо поэтому с Елки желаний, которую установили на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть"), разобрали все до одной открытки с пожеланиями детей из многодетных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подарки к Новому году нефтепереработчики готовили почти месяц. Заказывали игрушки в интернет-магазинах, а если подарок оказывался дорогим, объединялись, чтобы купить самое лучшее, желанное, и красиво упаковывали презенты. Всего их получилось больше шестидесяти.

Добровольные помощники Деда Мороза учли все пожелания ребятишек и в назначенный день привезли подарки в детскую школу искусств №2 Сызрани, где бородатый волшебник водил хороводы с нарядной детворой. Веселые мышата кружились под новогодний гимн всех времен — "В лесу родилась елочка" — и зазывали в круг смущающихся ребят. Песни, пляски, стихи и пожелания поднимали настроение, но уверенности в том, что мечта сбудется, не прибавляли. "Дети до последнего не верили, что Дед Мороз исполнит их желания, — признается многодетная мама Лаура Самонова. — Мы уже и костюмы надели, и сюда приехали, а они все спрашивали — а правда подарит? Правда, говорю, вот увидите! Какие же у них были счастливые глаза, когда они получили подарки! Виолетта медведя с трудом подняла — такой он огромный и красивый".

Радиоуправляемые машинки, шикарные куклы, детские кухонные гарнитуры, музыкальные колонки, мольберты, наборы для рисования, снегокаты и велосипеды — все это не просто игрушки, школьные принадлежности и спортивный инвентарь — это мечты, ставшие реальностью и принесшие радость в каждый дом.

Сразу на четыре велосипеда увеличился "автопарк" семьи Софоновых. Здесь подрастают четыре девочки. Старшей Оксане исполнилось девять, а Василисе, Варваре и Веронике пошел третий годик, так что летом вся семья будет гонять по дорожкам на новеньких велосипедах.

А в семье Ошевых, где троих мальчишек поднимает вдовец Дмитрий, теперь у каждого есть радиоуправляемые машинки, о которых Вася, Вова и Кирилл так мечтали. Точно по заказу получили сюрпризы ребятишки из семьи Мишастых: старший одиннадцатилетний Миша — конструктор "Лего", девятилетний Вова– снегокат, семилетний Ваня — радиоуправляемую машинку.

Подарить радость, сделать так, чтобы дети продолжали верить в сказку, в волшебного Деда Мороза — просто. Но для этого важно самим верить в добро и чудеса и иметь большое любящее сердце. Оказалось, что таких людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, в коллективе сызранских нефтепереработчиков работает много. И добрых дел на их счету с каждым годом становится все больше.