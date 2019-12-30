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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новокуйбышевский НПЗ входит в 2020 год с новыми достижениями

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году НК НПЗ ввел в эксплуатацию новое технологическое оборудование, подтвердил высшее качество своей продукции и вошел в тройку лучших нефтеперерабатывающих предприятий НК "Роснефть".

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Закономерный результат

В текущем году в рамках программы модернизации АО "Новокуйбышевский НПЗ" было реализовано несколько проектов. Самым значимым из них стало завершение строительства и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию новой установки подготовки керосина. Эта установка производительностью 1 млн тонн в год предназначена для получения товарного топлива для реактивных двигателей марки РТ высшей категории качества.

К началу навигации на речном терминале Новокуйбышевского НПЗ на Волге внедрили систему измерения нефтепродуктов (СИКНП). Она с высокой точностью определяет массу и качество товарной продукции, отгружаемой речным транспортом. Новый проект, завершенный в 2019 году, — важная часть программы создания "цифрового завода", что предусмотрено Стратегией компании "Роснефть-2022".

В рамках этой программы в 2019 году была также внедрена цифровая система управления комплекса газофракционирования и стабилизации. Три технологические установки: стабилизации бензина, газофракционирования, а также компримирования и очистки газа, управление которыми ранее велось по отдельности, стали единым комплексом. Это позволило оптимизировать параметры технологического режима и повысить качество продуктов.

Новые технологии, высокая точность измерений и жесткий контроль на всех этапах производства — надежный фундамент для получения продукции высшего качества. Именно качество уже в шестой раз принесло НК НПЗ заслуженную победу в престижном Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России". В 2019 году Золотой знак качества в этом конкурсе присвоен "топливу нефтяному тяжёлому экспортному". Серебряный знак получили "топливо маловязкое судовое" и "топливо дизельное ЕВРО ДТ-Е-К5 (Евро-5)". Продукты также отмечены дипломами и титулом "Новинка года".

В третий раз НК НПЗ получает Золотую медаль в международном конкурсе "Лучшие товары и услуги — ГЕММА" с наивысшей оценкой сразу по трём видам продукции. В этом конкурсе выявляются конкурентоспособные и перспективные предприятия для продвижения их интересов в России и за рубежом.

Высокое качество продукции, подтвержденное на престижных конкурсах, постоянное улучшение производственно-экономических показателей предприятия и, прежде всего, повышение глубины переработки сырья и отбора светлых нефтепродуктов, снижение производственных потерь — все это оценено по достоинству. В 2019 году по результатам интегрального рейтинга НК "Роснефть" АО "Новокуйбышевский НПЗ" заняло третье место в номинации "Лучшее общество нефтепереработки".

Безопасный завод

Один из ключевых принципов, на которых строится современное производство — безопасность, в том числе экологическая. В этом году при сотрудничестве с администрацией Новокуйбышевска, НК НПЗ реализует проект по установке трех автоматизированных стационарных экологических поста. Они будут круглосуточно вести мониторинг состояния воздушной среды в родном для заводчан городе.

Снижение воздействия на окружающую среду — результат технологического обновления предприятия, а также реализованных им природоохранных мероприятий и проектов. Подтверждением достижений НК НПЗ в этой сфере стала его победа в XV юбилейном Всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности в России-2019" в номинации "Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие".

2019 год был объявлен в НК "Роснефть" Годом безопасности. Его главная идея — донести до всех работников ценности безопасного производства, необходимость соблюдения установленных правил, повышения культуры труда и осознанного лидерства в сфере промышленной безопасности.

Мероприятиями Года безопасности были охвачены не только работники Новокуйбышевского завода, но и члены их семей, а также дети и молодежь. НК НПЗ запустил в учебных заведениях Новокуйбышевска спецпроект "Золотые правила безопасности для детей". А завершился Год безопасности на НК НПЗ подведением итогов конкурса "Мисс безопасность" среди самых активных работниц, агитирующих и показывающих личный пример безопасного поведения на производстве.

В ответе за людей

Как градообразующее предприятие, в 2019 году НК НПЗ оказал финансовую помощь четырем учреждениям города. Новокуйбышевской центральной городской больнице (НЦГБ) предприятие помогло в приобретении медицинского оборудования, стадиону "Нефтяник" — в проведении ремонтных работ, детскому саду "Колокольчик" — в укреплении материально-технической базы, а национальному парку "Самарская Лука" — в реализации природоохранного проекта.

Особо значима помощь НЦГБ — благодаря поддержке Новокуйбышевского НПЗ у больницы появилась возможность приобрести видеогастроскоп и аппарат "искусственная почка".

Активная благотворительная деятельность НК НПЗ была отмечена признанием в шести номинациях регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". А высшую награду завод получил за формирование здорового образа жизни, за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.

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