Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру"

Переход к цифровой экономике — задача федерального масштаба, которую реализует вся страна в формате профильного национального проекта. Эту же идею внедряют у себя и крупные промышленные предприятия. Сызранский НПЗ — одно из дочерних предприятий ПАО "НК "Роснефть" и участник стратегии "Роснефть-2022", направленной на серьезное технологическое перевооружение, соответствие высоким международным стандартам и сохранение лидерских позиций в отрасли. Помимо проектов цифровизации на заводе успешно реализуются и такие стратегические задачи, как повышение энергоэффективности и экологичности производства.

Одним из главных производственных событий уходящего года на сызранском заводе стал запуск цифровой системы контроля герметичности трубопроводов. За счет постоянного мониторинга оборудования риск возникновения внештатных ситуаций сводится к минимуму, то есть кроме чисто технических, проект решает еще и экологические задачи.

Отслеживать движение нефтепродуктов в онлайн-режиме позволяет автоматизированная система расчета материального баланса. В числе ее "плюсов" почти полное исключение влияния человеческого фактора на процессы учета и контроля материальных потоков предприятия.

Надо отметить, что ранее реализованные цифровые проекты уже доказали свою эффективность. Так, система усовершенствованного управления технологическим процессом на установке первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 позволяет оперативно подбирать оптимальный режим работы оборудования на основе анализа множества факторов. За счет этого растет отбор целевого продукта, а экономический эффект исчисляется сотнями миллионов рублей. Подобные системы в перспективе должны появиться и на других установках.

Внедрение современных технологий обеспечивает выпуск качественной продукции. В нынешнем году бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-95-К5 и топливо дизельное ДТ-Л-К5 Сызранского НПЗ стали дипломантами конкурса "100 лучших товаров России".

Один из основных трендов современности — ресурсосбережение. В корпоративном рейтинге энергоэффективности СНПЗ стабильно занимает лидирующие позиции. Дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть" по итогам одиннадцати месяцев уходящего года сэкономило более 20 тысяч тонн условного топлива. Это результат мероприятий по оптимизации электрических нагрузок, тепловых процессов, эффективности использования топлива.

Благодаря системной экологической работе АО "СНПЗ" стало победителем Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2019". Сотрудники предприятия в рамках природоохранной деятельности переходят на электронный документооборот и раздельный сбор мусора, проводят традиционные акции по выпуску молоди рыб.

Обучение, переподготовка, мотивация, создание безопасных условий труда — приоритеты кадровой политики СНПЗ. Большой потенциал на предприятии видят в молодежи. И она не подводит! В 2019 году лаборант химического анализа Сызранского НПЗ Ажар Максимова вошла в ТОП-10 в своей компетенции на чемпионате НК "Роснефть" по стандартам WorldSkills.

Значительным событием для коллектива стало открытие заводского музея. В его экспозиции широко использованы возможности современных технологий и бережно сохранены артефакты, иллюстрирующие 77-летнюю историю предприятия.

Под занавес года пришла новость о присуждении АО "СНПЗ" призовых мест на региональном этапе конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" сразу в двух номинациях: "За создание и развитие рабочих мест" и "За формирование здорового образа жизни". Это признание значительного вклада предприятия в социальное развитие региона.

Профессионализм персонала, инновации и сохранение традиций, внедрение технических и технологических подходов. На это делает ставку коллектив Сызранского НПЗ в наступающем 2020 году.