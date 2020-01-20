Самара вошла в топ-20 ленивых городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного в январе 2020 г. независимым исследовательским агентством Zoom Market, самыми ленивыми россиянами стали жители: Липецка, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Самара заняла лишь 20 строчку рейтинга. Опрос проводился в 23 городах РФ по методу личных интервью.

Респондентам задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Эксперт уточнил, что ленивыми можно назвать тех, кто проявляет недостаточно трудолюбия или даже при наличии трудовых задач отдает предпочтение отдыху. Ленивыми себя считают только 8% респондентов, принявших участие в опросе.