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Общество

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях в Самарской области

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 19:00 2 февраля по 19:00 3 февраля местами по Самарской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -5, +3°С. Гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

— при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;

— важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

— если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

— ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

— опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

— уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

— машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

— в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;

— держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;

— у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи). 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

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