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Общество

Восемь магазинов закрыли в Тольятти за нарушения правил продажи пива

ТОЛЬЯТТИ. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти по требованию прокуратуры закрыли восемь пивных магазинов, нарушавших требования к реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорное ведомство обнаружило, что пиво продавали рядом с медицинскими учреждениями и на остановках общественного транспорта.

В итоге была прекращена деятельность следующих магазинов: бр. Баумана, 5; б-р. Приморский, 43; ул. Революционная 60а; ул. Полякова, 30; ул. Полякова, 26; пр-т Московский, 51б; ул. Свердлова, 49а; ул. Свердлова, 24а.

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