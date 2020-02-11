Восемь магазинов закрыли в Тольятти за нарушения правил продажи пива

В Тольятти по требованию прокуратуры закрыли восемь пивных магазинов, нарушавших требования к реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Надзорное ведомство обнаружило, что пиво продавали рядом с медицинскими учреждениями и на остановках общественного транспорта.
В итоге была прекращена деятельность следующих магазинов: бр. Баумана, 5; б-р. Приморский, 43; ул. Революционная 60а; ул. Полякова, 30; ул. Полякова, 26; пр-т Московский, 51б; ул. Свердлова, 49а; ул. Свердлова, 24а.