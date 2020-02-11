Восемь магазинов закрыли в Тольятти за нарушения правил продажи пива

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В Тольятти по требованию прокуратуры закрыли восемь пивных магазинов, нарушавших требования к реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.