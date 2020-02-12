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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2019 году сэкономило 22,4 млн руб. за счет мероприятий в области энергосбережения

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" по итогам реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2019 году сократило расходы на 22,4 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Показатель достигнут за счет комплекса энергосберегающих мероприятий в производстве, в том числе оптимизации режимов работы и повышения производительности технологических участков магистральных нефтепроводов, повышения коэффициента полезного действия магистральных насосных агрегатов.

В целях повышения КПД насосного оборудования в 2019 году проведены работы по замене, капитальному и среднему ремонту агрегатов, оптимизации набора устанавливаемых роторов. Произведена замена 9 магистральных насосных агрегатов (МНА), выполнен монтаж новых роторов с улучшенными рабочими параметрами на 17 МНА, проведен капитальный ремонт двух высоковольтных электродвигателей на блочной комплектной насосной станции "Бугуруслан".

На объектах Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений в 2019 году установлены четыре синхронных электродвигателя производства АО "Русские электрические двигатели". Электродвигатели отличаются высокими показателями энергоэффективности и увеличенным сроком эксплуатации. Кроме того, на НПС "Самара-2" смонтирован цифровой регулятор возбуждения электродвигателя. Установка оборудования позволяет оптимизировать режимы работы двигателя, снижает электропотребление за счет потерь в сетях, обеспечивает надежную и бесперебойную транспортировку нефти по МН Куйбышев — Лисичанск.

Выполнение энергосберегающих мероприятий позволило обеспечить экономию более 5,7 млн кВт*часов электрической энергии.

В 2019 году в административно-бытовом корпусе Бугурсланского РНУ, линейной производственно-диспетчерской станции "Совхозная", цехе технологического транспорта и спецтехники Самарского РНУ введены в эксплуатацию современные блочно-модульные теплоцентрали производства Великолукского завода "Транснефтемаш". Теплоцентрали, оборудованные энергоэффективными жаротрубными котлами, позволили снизить затраты котельно-печного топлива и тепловой энергии на 118,5 т.у.т. или 25,15 Гкал.

Вся автомобильная техника в подразделениях АО "Транснефть - Приволга" оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить полный контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. За счет повышения эффективности управления логистикой движения и приобретения новой техники удалось сэкономить моторное топливо в размере 40 т.у.т.

На площадке Центральной базы производственного обслуживания введена в эксплуатацию фотоэлектрическая система (ФЭС) из 842 солнечных панелей суммарной электрической мощностью 252 кВт. Солнечные батареи применяются в качестве альтернативного источника электроснабжения ремонтно-механического цеха.

В апреле 2019 года в АО "Транснефть - Приволга" проведен сертификационный аудит, по итогам которого подтверждено соответствие системы энергетического менеджмента Общества международному стандарту ISO 50001:2011.

Реализация энергосберегающих мероприятий в 2019 году позволила АО "Транснефть - Приволга" эффективно использовать энергетические ресурсы и снизить производственные издержки при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам.

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