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ЖКХ и благоустройство Общество

Жители губернии задолжали за тепло и горячую воду более 1,5 млрд рублей

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 1 февраля текущего года задолженность клиентов самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" составила 1,561 млрд руб., сообщает пресс-служа компании.

В отношении должников энергетики планируют использовать все предусмотренные законом меры воздействия. В частности, злостным неплательщикам начисляются пени за отсутствие своевременной оплаты. На информационных досках подъездов домов размещаются номера квартир и суммы долгов собственников. Также судебные приставы конфискуют автомобили и бытовую технику. Также неплательщикам, накопившим большой долг, ограничивается подача горячей воды.

"Юристы энергокомпании ведут большой объем судебно-исковой работы по взысканию задолженности. В частности, в январе 2020 г. для принудительного взыскания с неплательщиков была передана в суд задолженность на сумму 76,3 млн руб.", — отметил директор по продажам Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

Руководство "ЭнергосбыТ Плюс" рекомендует своим клиентам своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию. В случае возникновения вопросов по начислениям и порядке оплаты достаточно обратиться в один из офисов обслуживания клиентов компании.

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