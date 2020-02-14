В регионе планируют создать 21 новый детский мини-технопарк

В текущем году в Самарской области планируют создать 21 новый детский мини-технопарк, сообщает пресс-служба правительства региона.

Варианты мини-технопарков представили проектные группы образовательных организаций региона, в которых они будут размещены. Каждая концепция создавалась с учетом особенностей муниципалитетов, населенных пунктов и сетевой организации, налаженной в округе. Выбирая направления обучения, прежде всего, принимались во внимание интересы учащихся и их родителей, а также перспективы развития местной экономики.

Учитывая опыт прошлого года, было принято решение в новых мини-технопарках организовать обучение детей по трем направлениям: "Информационные технологии", "Робототехника", "Виртуальная и дополненная реальность". Воплотить свои инженерные идеи дети смогут в Hi-Tech цехе, который планируется оснастить современными станками, 3D-принтерами.

"Вовлекать детей в инженерное творчество, заинтересовывать их робототехникой, знакомить учеников с современными технологиями и оборудованием мы должны начиная с первого класса. Это поможет ученикам определиться с будущей профессией. Поэтому кроме реализации федеральных проектов, входящих в национальный проект "Образование", мы разработали его региональные составляющие, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Благодаря этому в 19 образовательных организациях, большинство из которых — сельские, уже открылись детские мини-технопарки, работающие по модели "Кванториума". По итогам этого года мы планируем создать их в каждом муниципалитете Самарской области. Это позволит нам создать самые современные формы организации образовательного процесса в сфере технического творчества для детей не только из мегаполисов, но и для проживающих в сельской местности и малых городах".

Каждая организация получит необходимое оборудование за счет средств бюджета Самарской области. Ремонт помещений и оснащение мини-технопарков планируется завершить к 1 сентября 2020 года. К этому же времени все преподаватели, которые будут в них работать пройдут обучение и повышение квалификации на базе "Кванториумов".

Кроме того, до 2022 г. в Самарской области будут созданы два детских технопарка "Кванториум" (Новокуйбышевск, Сызрань), два центра цифрового образования детей "IT-куб" (Самара, Тольятти), 115 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", два центра непрерывного повышения профмастерства педагогов, а также центр опережающей профессиональной подготовки и центр оценки профмастерства и квалификации педагогов. Кроме этого, будут сформированы два мобильных "Кванториума", в семи коррекционных школах будет обновлена материально-техническая база, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.