Двое самарцев сразились в полуфинале "Своей игры"

В воскресенье, 16 февраля, на телеканале НТВ прошел полуфинал "Своей игры", участие в котором приняли двое жителей Самары: системный администратор Александр Рождествин и бизнес-аналитик Денис Паншин. Конкуренцию им составил предприниматель из Ижевска Рустем Юсупов.

Отбор на игру самарцы проходили вместе три года назад, но Александр оказался удачливее. За его плечами девять игр, шесть из которых он выиграл и сейчас имеет звание гроссмейстера "Своей игры".

К завершению игры разрыв в счете у участников был значительным и за выход в финал самарцы боролись уже между собой. На последний вопрос все игроки дали правильный ответ и хотя Денис Паншин пошел ва-банк, Александр Рождествин сумел одержать победу по сумме набранных очков.