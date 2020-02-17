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Двое самарцев сразились в полуфинале "Своей игры"

МОСКВА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 февраля, на телеканале НТВ прошел полуфинал "Своей игры", участие в котором приняли двое жителей Самары: системный администратор Александр Рождествин и бизнес-аналитик Денис Паншин. Конкуренцию им составил предприниматель из Ижевска Рустем Юсупов.

Фото: скриншот с видео НТВ

Отбор на игру самарцы проходили вместе три года назад, но Александр оказался удачливее. За его плечами девять игр, шесть из которых он выиграл и сейчас имеет звание гроссмейстера "Своей игры".

К завершению игры разрыв в счете у участников был значительным и за выход в финал самарцы боролись уже между собой. На последний вопрос все игроки дали правильный ответ и хотя Денис Паншин пошел ва-банк, Александр Рождествин сумел одержать победу по сумме набранных очков.

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