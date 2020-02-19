АО "Транснефть-Приволга" провело учения на подводном переходе нефтепровода через реку в Самарской области

Сотрудники АО "Транснефть-Приволга" провели учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепровода Серные Воды - Кротовка через р. Большой Кинель в Самарской области. Специалисты устраняли "неисправность" - частичную разгерметизацию нефтепровода с выходом нефти на водную поверхность.

В мероприятии были задействованы сотрудники центральной ремонтной службы (ЦРС) Бугурусланского РНУ и линейных аварийно-эксплуатационных служб (ЛАЭС) линейных производственно-диспетчерских станций "Похвистнево" и "Кротовка". Всего в УТЗ участвовали 60 человек, использовалось 23 единицы транспортных средств и спецтехники.

После поступления вводной об аварийном снижении давления в магистральном нефтепроводе Серные Воды - Кротовка на подводном переходе через р. Большой Кинель на место предполагаемой аварии прибыла патрульная группа, которая подтвердила условный выход нефти. На "аварийном" участке были выставлены оцепление, предупреждающие и запрещающие знаки, территория ограждена сигнальной лентой. После прибытия бригад ЛАЭС на рубеж, расположенный ниже по течению реки, проведены работы по вырезке майны и технологических прорезей для установки боновых заграждений. На берегу специалисты развернули емкости для временного хранения нефти. Все нормативы по времени установки рубежа №2 выполнены в полном объеме. Рубеж приведен в готовность для ликвидации "нефтяного пятна" при помощи нефтесборщиков. Аналогичный объем работ выполнен на рубеже №1 бригадой ЦРС. "Неисправность" на линейной части была оперативно устранена.

Комплекс работ по устранению "разгерметизации нефтепровода" на подводном переходе был выполнен в регламентное время - не более четырех часов с момента обнаружения "нефти" на водной поверхности. Одновременно осуществлялся постоянный эколого-аналитический контроль воздуха, почвы и поверхностных вод.

За ходом комплексного УТЗ наблюдали представители АО "Транснефть-Приволга" и АО "Транснефть-Подводсервис". По заключению комиссии, достигнутые во время УТЗ результаты соответствуют тем требованиям, которые предусмотрены программой проведения учений, а сроки ликвидации нештатных ситуаций - установленным нормативными документами АО "Транснефть-Приволга".

2020 год в организациях системы "Транснефть" объявлен Годом промышленной безопасности и производственного контроля. Учебно-тренировочные занятия служат ключевым звеном в обеспечении экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта, поскольку позволяют поддерживать высокий уровень готовности служб к оперативному реагированию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий, предотвратить ущерб экологии.

Цель учений - повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты. Также в ходе тренировочного занятия оценивается координация действий подразделений и служб, участвующих в учении.